Στην Ουγγαρία μεταβαίνει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ στο τουίτερ.

«Η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν ταξιδεύει σήμερα το απόγευμα για την Ουγγαρία για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν. Θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό» αναφέρει ο κ. Μαμέρ.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.



They will discuss issues related to European security of energy supply.