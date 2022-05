Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 5 αύριο το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ στην Οδησσό, καθώς βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και ενώ η Ρωσία γιορτάζει την Ημέρα της Νίκης.

Ενδεικτικά, οι Ρώσοι το Σάββατο χτύπησαν το αεροδρόμιο, προκαλώντας ζημιά στον διάδρομο προσγείωσης και στα συστήματα ραντάρ, ενώ σε ένα γειτονικό συγκρότημα κατοικιών έσπασαν τα τζάμια από τη δύναμη των εκρήξεων.

Αντίστοιχα, την Κυριακή, οι αρχές ανέφεραν ότι δύο πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές και σήμερα δήλωσαν ότι η περιοχή έχει δεχτεί τέσσερα χτυπήματα από πυραύλους Onyx που εκτοξεύθηκαν από την Κριμαία.

While #Putin laid down flowers to the city of #Odesa at the Victory ceremony in #Moscow, four Oniks rockets were fired at the #Odesa region from the territory of annexed #Crimea. pic.twitter.com/4GWpuAC5ef — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης των πυραύλων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, που σήμερα επισκέφτηκε την Οδησσό, χρειάστηκε να κρυφτεί σε καταφύγιο για να προστατευτεί.

Οι αρχές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, καθώς όπως αναφέρουν, έξι πλοία και δύο υποβρύχια είναι επίσης έτοιμα να εξαπολύσουν πυραυλικές επιθέσεις στον νότο.

Consequences of 05/08/22 rocket attacks on Odessa. Several launches of missiles fired from aircraft from the Black Sea were recorded. It was noted that the blow fell on a residential area, a recreational structure was destroyed. pic.twitter.com/X6oKnfTudm — LanguageLearner (@LanguageIearner) May 9, 2022

Πέρα από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα πυραύλων, η Οδησσός έχει ως επί το πλείστον αποφύγει τον πόλεμο, δεδομένου ότι η γραμμή του μετώπου είναι αρκετά μίλια ανατολικά μεταξύ του Νικολάεφ και της Χερσώνας.

The fire caused by rocket fire in Odessa was eliminated



At 3:27 p.m., the fire was extinguished in an area of ​​900 m2. No one was killed or injured.



Today, at 2:29 p.m., the Rescue Service received a report that a fire broke out due to the impact of cruise missiles. pic.twitter.com/btPVAQC8ji — Free Ukraine (@Mihoflowersy) May 7, 2022

Σημειώνεται ότι πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας, το παραλιακό μονοπάτι της πόλης ήταν γεμάτο από ποδηλάτες, περιπατητές σκύλων και οικογένειες που απολάμβαναν τον ήλιο. Τα εστιατόρια με θέα στη θάλασσα ήταν ανοιχτά, παρόλο που οι παραλίες είναι κλειστές.

Μετά από 75 ημέρες πολέμου, η πόλη είναι έτοιμη για μια πιθανή επίθεση.

Σαρωτικές επιχειρήσεις στο Αζοφστάλ

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ρωσικές δυνάμεις, με τη συνδρομή τεθωρακισμένων και πυροβολικού, διενεργούν «σαρωτικές επιχειρήσεις» στη χαλυβουργία Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου έχουν οχυρωθεί οι τελευταίοι υπερασπιστές της Μαριούπολης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε, ότι μπορεί να υπάρξουν μελλοντικές επιθέσεις από ρωσικά βομβαρδιστικά.

Η Ρωσία έχει στο παρελθόν αρνηθεί τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι έχει προσπαθήσει να κάνει έφοδο στο εργοστάσιο στην Αζοφική Θάλασσα, όπου έχουν βρει καταφύγιο.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfaxa, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, μετέδωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν έχουν σταματήσει και διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί τις συνομιλίες και ότι χρησιμοποιεί αναφορές για ωμότητες που διαπράχθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα για να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους στην "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", όπως την χαρακτηρίζει, που διεξάγει στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς πότε μπορεί να διεξαχθούν δια ζώσης συνομιλίες με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, ο Μεντίνσκι απάντησε: "Χρειαζόμαστε να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα για να συναντηθούμε δια ζώσης".

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας δεν έχουν διεξαγάγει δια ζώσης ειρηνευτικές συνομιλίες από τις 29 Μαρτίου, αν και έχουν συνομιλίες μέσω βιντεοσύνδεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι συνομιλίες να τερματιστούν, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη δημόσια οργή που έχουν προκαλέσει οι, όπως σημείωσε, φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις καθώς αυτές αποσύρονταν από τμήματα της βόρειας Ουκρανίας γύρω από το Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Μόσχας "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" που έχει στόχο τον αφοπλισμό της Ουκρανίας, την υπεράσπιση των ρωσόφωνων από διώξεις και την αποτροπή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να χρησιμοποιούν τη χώρα για να απειλούν τη Ρωσία.

Η Ουκρανία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Πούτιν για διώξεις και αρνείται ότι η Ουκρανία ή δυτικές χώρες συνιστούν οποιαδήποτε απειλή για τη Ρωσία.

