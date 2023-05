Στην Εμίλια Ρομάνια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τις φονικές πλημμύρες - Συναντήθηκε με την Μελόνι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται τις ώρες αυτές την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, η οποία επλήγη από τις φονικές πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας.

Μετά από την συνάντησή της με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε: «βλέποντας από κοντά τις τόσες καταστροφές και πλημμύρες, ράγισε η καρδιά μου, αλλά ήταν χρήσιμο για να αντιληφθώ το μέγεθος των προβλημάτων και να καταλάβω πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν». «Είμαι εδώ για να στείλω ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα: η Ευρώπη είναι μαζί σας», συμπλήρωσε.

Heart-breaking to see the devastation caused by the floods in the beautiful region of Emilia Romagna.



I have come here to tell you that Europe is mourning with you.



And that we are by your side. https://t.co/mkLbvxHOvj