Στη Γερμανία ο Ζελένσκι: Πιέζει τη Δύση για περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε την Παρασκευή στην αμερικανική αεροπορική βάση Ραμστάιν στη Γερμανία για να λάβει μέρος στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG). Η συνάντηση στη βάση, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Φρανκφούρτης, έχει ως οικοδεσπότη τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.



Ο Ουκρανός πρόεδρος πιέζει τους συμμάχους για περισσότερες παραδόσεις όπλων μεγάλου βεληνεκούς, τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα έχουν κατ’ ιδίαν συνομιλίες στη Φρανκφούρτη, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Όπως ανακοίνωσε, «αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ελέγχει πάνω από 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 100 οικισμούς στο Κουρσκ. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να αγνοήσουν τις ‘’κόκκινες γραμμές’’ του Πούτιν (για χρήση όπλων μεγάλων βεληνεκούς στη Ρωσία)... χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα για να διώξουμε τη Ρωσία από τη γη μας. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο στόλο μαχητικών F-16».



Αναγνώρισε ωστόσο, πως η Ρωσία επεκτείνει τη ζώνη κατοχής στην Ουκρανία. «Υποφέρουμε από έλλειψη πυραύλων, χρειαζόμαστε δυνατότητα μεγάλου βεληνεκούς για χρήση σε ρωσικό έδαφος, ώστε η Μόσχα να έχει κίνητρο για να υπάρξει ειρήνη» σημείωσε.



«Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα από τους εταίρους μας και τα μέσα για να σταματήσουμε τον ρωσικό εναέριο τρόμο», ξεκαθάρισε νωρίτερα ο Ζελένσκι στο Telegram.



Ο Ζελένσκι και ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα έχουν κατ' ιδίαν συνομιλίες στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Ουκρανού ηγέτη.



Η παρουσία του Ζελένσκι έχει σκοπό να υπογραμμίσει «τη σοβαρότητα της κατάστασης» στο έδαφος στην Ουκρανία, ανέφερε το Spiegel, λίγα εικοσιτετράωρα αφότου τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 325 τραυματίστηκαν σε επίθεση ρωσικού πυραύλου στην πόλη Πολτάβα, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις συνεχίζονται.



Το Ηνωμένο Βασίλειο θα προμηθεύσει με 650 πυραυλικά συστήματα την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά της, τους προσεχείς μήνες, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Λονδίνο σήμερα, μετά τη διαμαρτυρία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Αύγουστο για την επιβράδυνση των βρετανικών παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας στις δυνάμεις του Κιέβου.

Σημειώνεται ότι ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στήριξε εκ νέου τον Ζελένσκι στο αίτημά του για μεγαλύτερη βοήθεια, σημειώνοντας ότι «ο γρηγορότερος τρόπος για να τελειώσουμε τον ουκρανικό πόλεμο είναι να παράσχουμε όπλα στο Κίεβο».

Μετά το Ραμστάιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί το διεθνές φόρουμ Ambrosetti στην Ιταλία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μελόνι και εκπροσώπους του ιταλικού επιχειρείν.

Στο μεταξύ, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Πέμπτη ότι η εισβολή στη νότια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ έχει αποτέλεσμα και ότι δεν υπήρχε ρωσική προώθηση σε έναν βασικό τομέα του ανατολικού μετώπου για έξι ημέρες.

«Τις τελευταίες έξι ημέρες, ο εχθρός δεν έχει προωθηθεί ούτε ένα μέτρο προς την κατεύθυνση του Ποκρόφσκ. Με άλλα λόγια, η στρατηγική μας λειτουργεί», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN.

Ο Σίρσκι δήλωσε επίσης ότι ο στρατός έχει παρατηρήσει μια μείωση των βομβαρδισμών και της σφοδρότητας της ρωσικής επίθεσης σε άλλες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

