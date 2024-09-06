Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στην Κίνα, καθώς μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες του έτους, ο τυφώνας Yagi αναμένεται να φτάσει στο δημοφιλές τουριστικό νησί Χαϊνάν.

Ακυρώνονται πτήσεις, αναβάλλονται δρομολόγια τρένων και πλοίων, ενώ τα σχολεία της ευρύτερης νότιας περιοχής θα παραμείνουν κλειστά, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Yagi έχει διπλάσια δύναμη κατόπιν του ολέθρου που προκάλεσε στις βόρειες Φιλιππίνες στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή επιφέρει ανέμους με ταχύτητα έως και 240 km/h (150 mph).

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο Yagi μπορεί να προκαλέσει «καταστροφικές» ζημιές στο Χαϊνάν και στη γειτονική Γκουανγκντόνγκ, η οποία είναι η πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας.

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα αξιοθέατα, με διαταγή των αρχών στο Χαϊνάν από την Τετάρτη, που προειδοποιούν για «τεράστιους και καταστροφικούς ανέμους».

Η μεγαλύτερη θαλάσσια διάβαση στον κόσμο, η κύρια γέφυρα που συνδέει το Χονγκ Κονγκ με το Μακάο και το Ζουχάι στο Γκουανγκντόνγκ, έκλεισε επίσης.

Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ότι ο Yagi θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που θα πλήξει τη νότια ακτή εδώ και μια δεκαετία.

Πηγή: skai.gr

