Ο νόμος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για την «προώθηση της αρετής και την πρόληψη της ανηθικότητας», που τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου, ρυθμίζει πολλές πλευρές της ζωής των Αφγανών σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία.

Μερικές από τις απαγορεύσεις που περιλαμβάνοντα στο κείμενο των 87 σελίδων και των 35 άρθρων είναι.

- Η πιο σκληροπυρηνική διάταξη αφορά τη φωνή των γυναικών (οι οποίες είχαν ήδη αποκλεισθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα πέραν του Δημοτικού σχολείου), η οποία δεν πρέπει να ακούγεται έξω από την κατοικία τους.

- Ένας άνδρας δεν μπορεί να κοιτάζει το σώμα ούτε το πρόσωπο μιας γυναίκας που δεν ανήκει στην οικογένειά του, και αντιστρόφως.

- Μια γυναίκα οφείλει να καλύπτεται πλήρως ενώπιον μιας μη μουσουλμάνας.

- Οι άνδρες οφείλουν να φέρουν γενειάδα μακρύτερη από μια γροθιά.

- Όταν γυμνάζεται, ένας άνδρας οφείλει να είναι καλυμμένος με φαρδιά ρούχα τουλάχιστον από τον αφαλό μέχρι κάτω από το γόνατο.

- Τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν να μην δημοσιεύουν πληροφορίες που χλευάζουν ή εξευτελίζουν τους μουσουλμάνους.

- Οι εταιρείες μεταφορών οφείλουν να προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους ώστε να επιτρέπουν στους επιβάτες και τους οδηγούς να προσεύχονται στην ώρα τους.

- Ο σοδομισμός απαγορεύεται «ακόμα και με τη σύζυγό σου».

- Τα παραδοσιακά παιγνίδια με σκληρά αυγά, καρύδια ή κόκκαλα αρνιού απαγορεύονται.

- Απαγορεύεται να τραβάει κανείς ή και να βλέπει φωτογραφίες ή βίντεο ζωντανών όντων σε υπολογιστές ή smartphones.

- Απαγορεύεται να έχει κάποιος φιλικές σχέσεις με μη μουσουλμάνους και να τους βοηθάει.

- Απαγορεύεται η ανυπακοή στους γονείς.

Εξάλλου, εδώ και τρία χρόνια έχουν ήδη επιβληθεί πολυάριθμες υποχρεώσεις:

- Η υποχρέωση να υπάρχει ένας «μαχράμ», ένας άνδρας συνοδός που να ανήκει στην οικογένεια, στις μετακινήσεις μιας γυναίκας.

- Οι γυναίκες οφείλουν να είναι καλυμμένες από κορυφής μέχρις ονύχων (χιτζάμπ).

- Η προσευχή (σε συγκεκριμένες ώρες) και η νηστεία του ραμαζανιού είναι υποχρεωτικές.

- Απαγορεύεται η μουσική σε δημόσιους χώρους, όπως και τα παιγνίδια με χρήματα.

- Απαγορεύονται οι εορτασμοί του Νοβρούζ (η νέα χρονιά στα περσικά) και του χειμερινού ηλιοστασίου καθώς και τα πυροτεχνήματα.

- Απαγορεύονται η μοιχεία, η ομοφυλοφιλία, τα ναρκωτικά και το λαθρεμπόριο.

- Απαγορεύεται να μεταφέρει κανείς μια γυναίκα που δεν είναι καλυμμένη, και πρέπει «να αποφεύγει να την μεταφέρει» αν ο μαχράμ της «δεν έχει σώας τας φρένας» ή είναι υπερβολικά νέος.

- Στους περισσότερους δημόσιους χώρους απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Περιπολίες και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, στην Καμπούλ οι ταξιαρχίες του PVPV περιπολούν δραστήρια και προειδοποιούν τις γυναίκες χωρίς «μαχράμ», με μαλλιά που δεν είναι σωστά καλυμμένα ή οι οποίες δεν φορούν γάντια.

Στη κεντρική επαρχία Παρουάν, γυναίκες δέχθηκαν επιπλήξεις επειδή δεν φορούσαν μάσκα και στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ (βόρειο Αφγανιστάν) ένας οδηγός ταξί λέει πως «προειδοποιήθηκε επανειλημμένα να μην μεταφέρει γυναίκες χωρίς μαχράμ ή που δεν φορούν χιτζάμπ».

Ένας 23χρονος κάτοικος της Καμπούλ αφηγείται πως τον σταμάτησαν τρεις φορές επειδή δεν έχει γενειάδα. «Φοβήθηκα και τους υποσχέθηκα ότι θα την αφήσω να μεγαλώσει», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ήδη σε μια ιδιωτική τράπεζα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως όλοι οι άνδρες έχουν αλλάξει τα δυτικά κοστούμια τους με σαλβάρι καμίζ, την παραδοσιακή ενδυμασία.

Ο νόμος αφήνει σε εκκρεμότητα σημαντικά ζητήματα - Τα ερωτηματικά

- Επιτρέπει στη γυναίκα να βγαίνει μόνη της από της σπίτι της «σε περίπτωση σημαντικής ανάγκης», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

- Από τη στιγμή που οι φιλικές σχέσεις με μη μουσουλμάνους απαγορεύονται, μπορούν άραγε οι Αφγανοί να εξακολουθούν να εργάζονται σε επιχειρήσεις μη μουσουλμανικών χωρών; Η Καμπούλ μπορεί άραγε να συνεργάζεται με αυτές τις χώρες;

- Οι ταξιαρχίες του υπουργείου Διάδοσης της Αρετής και Πρόληψης της Ανηθικότητας (PVPV) μπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε τιμωρία θεωρούν «αρμόζουσα» (μέχρι τρεις ημέρες κράτηση) και η οποία δεν αποτελεί «αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων». Άραγε αυτή η αστυνομία ηθών θα μπορεί, για παράδειγμα, να μαστιγώνει τους Αφγανούς στη μέση του δρόμου;

- Οι γυναίκες, η φωνή των οποίων δεν μπορεί να ακούγεται πλέον, εξακολουθούν να μιλούν στο ραδιόφωνο, όπως και στην τηλεόραση.

- Ο νόμος θα εφαρμοστεί ομοιόμορφα ακόμα και στις λιγότερο «αυστηρές» επαρχίες, όπως αυτή της Καμπούλ;

- Πώς η αστυνομία ηθών θα μπορεί να εφαρμόζει, για παράδειγμα, την απαγόρευση κάθε φωτογραφίας ή βίντεο με ανθρώπους, ζώα ή φυτά σε κινητά τηλέφωνα ή τη δημοσιοποίησή τους στα μέσα ενημέρωσης;

Πηγή: skai.gr

