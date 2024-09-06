Νέα πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 250 εκατ. δολαρίων, πρόκειται να ανακοινώσει το απόγευμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ο πρόεδρος (Τζο) Μπάιντεν θα ανακοινώσει σήμερα ένα επιπλέον πακέτο βοήθειας για την ασφάλεια της Ουκρανίας, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία.

O Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποδέχθηκε την αμερικανική βάση του Ραμστάιν τον Ουκρανό πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον οποίο θα έχει συζητήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε την Παρασκευή στην αμερικανική αεροπορική βάση στη Γερμανία για να λάβει μέρος στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG). Η συνάντηση στη βάση, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Φρανκφούρτης, έχει ως οικοδεσπότη τον Όστιν.



Ο Ουκρανός πρόεδρος πιέζει τους συμμάχους για περισσότερες παραδόσεις όπλων μεγάλου βεληνεκούς, τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα έχουν κατ’ ιδίαν συνομιλίες στη Φρανκφούρτη, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Όπως ανακοίνωσε, «αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ελέγχει πάνω από 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 100 οικισμούς στο Κουρσκ. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να αγνοήσουν τις ‘’κόκκινες γραμμές’’ του Πούτιν (για χρήση όπλων μεγάλων βεληνεκούς στη Ρωσία)... χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα για να διώξουμε τη Ρωσία από τη γη μας. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο στόλο μαχητικών F-16».

Πηγή: skai.gr

