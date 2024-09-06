Η Βρετανία υπόσχεται εκατοντάδες πυραύλους στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα προμηθεύσει με 650 πυραυλικά συστήματα την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά της, τους προσεχείς μήνες, ανακοίνωσε το Λονδίνο σήμερα, μετά τη διαμαρτυρία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Αύγουστο για την επιβράδυνση των βρετανικών παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας στις δυνάμεις του Κιέβου.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας εξήγησε σε ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ότι η πρώτη παράδοση 650 «συστημάτων ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων» (Light Multirole Missile, LMM) προγραμματίζεται εντός 2024, στο πλαίσιο σύμβασης αξίας 162 εκατομμυρίων λιρών (192 εκατ. ευρώ).

Οι «πολύ ευπροσάρμοστοι» πύραυλοι αυτοί κατασκευάζονται από τον γαλλικό όμιλο Thales στο εργοστάσιό του στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο ώστε να «μπορούν να εκτοξεύονται από διάφορες πλατφόρμες, χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες» κι επιτρέπουν να πλήττονται στόχοι στο έδαφος καθώς και στους αιθέρες, ανάμεσά τους drones, σύμφωνα με την κατασκευάστρια.

Η νέα παράδοση πυραύλων θα ανακοινωθεί επίσημα αργότερα σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, που θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της ομάδας επαφής των συμμάχων της Ουκρανίας στην αμερικανική αεροπορική βάση Ράμσταϊν, στη Γερμανία.

Η Βρετανία συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές του Κιέβου μετά την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Μεταξύ άλλων, έχει προμηθεύσει στον ουκρανικό στρατό πυραύλους Storm Shadow, εκατοντάδες πυραύλους LMM και ουλαμό 14 αρμάτων μάχης Challenger 2.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όμως διαμαρτυρήθηκε τον Αύγουστο μέσω X πως το Λονδίνο «δυστυχώς» δεν πράττει «περισσότερα», δείχνοντας τον «ηγετικό ρόλο» του· πρόσαψε στη βρετανική κυβέρνηση πως δεν παραδίδει όπλα μακράς εμβέλειας για να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ρωσίας κι ευρύτερα πως «επιβραδύνει» τη στρατιωτική βοήθεια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντέδρασε διαβεβαιώνοντας πως η υποστήριξή του στην Ουκρανία είναι «ακλόνητη».

«Αυτή η νέα δέσμευση θα δώσει μεγάλη ώθηση στην αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κι επιδεικνύει τη δέσμευση της νέας κυβέρνησής μας να εντείνει την υποστήριξή της», τόνισε στην ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης ο Τζον Χίλι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές του Ιουλίου, μετά την εκλογική νίκη του πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

«Τις τελευταίες ημέρες είδαμε το τραγικό κόστος των πληγμάτων στα τυφλά της Ρωσίας στην Πολτάβα και στη Λβιβ. Αυτοί οι νέοι πύραυλοι που παράγονται στο στο ΗΒ θα βοηθήσουν την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον πληθυσμό της, τις υποδομές της και την επικράτειά της», πρόσθεσε.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης πως θα προμηθεύσει πυρομαχικά για το πυροβολικό, αξίας 300 εκατομμυρίων λιρών (356 εκατ. ευρώ), αρχής γενομένης επίσης ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.