Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα επίθεση της Ρωσίας με δεκάδες drones και πυραύλους τη νύχτα 

Νέα ρωσική επίθεση με δεκάδες drones και πυραύλους σημειώθηκε τη νύχτα στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 27 από τα 44, ιρανικής κατασκευής, μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέρριψε 27 από τα 44 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης δύο πυραύλους στην επίθεση, πρόσθεσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία στην ανακοίνωση στο Telegram.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα προμηθεύσει με 650 πυραυλικά συστήματα την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά της, τους προσεχείς μήνες, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Λονδίνο σήμερα, μετά τη διαμαρτυρία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Αύγουστο για την επιβράδυνση των βρετανικών παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας στις δυνάμεις του Κιέβου.

Στο μεταξύ, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Πέμπτη ότι η εισβολή στη νότια ρωσική περιφέρεια Κουρσκ έχει αποτέλεσμα και ότι δεν υπήρχε ρωσική προώθηση σε έναν βασικό τομέα του ανατολικού μετώπου για έξι ημέρες.

«Τις τελευταίες έξι ημέρες, ο εχθρός δεν έχει προωθηθεί ούτε ένα μέτρο προς την κατεύθυνση του Ποκρόφσκ. Με άλλα λόγια, η στρατηγική μας λειτουργεί», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN.

Ο Σίρσκι δήλωσε επίσης ότι ο στρατός έχει παρατηρήσει μια μείωση των βομβαρδισμών και της σφοδρότητας της ρωσικής επίθεσης σε άλλες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.