Νέα επίθεση με μπαλόνια σκουπιδιών στη Νότια Κορέα από τον Κιμ 

Περισσότερα από 260 τεράστια μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια και ακαθαρσίες εστάλησαν τη νύχτα στη Σεούλ 

Βόρεια Κορέα μπαλόνια σκουπιδιών

Περισσότερα από 260 τεράστια μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια και ακαθαρσίες εστάλησαν τη νύχτα στη Νότια Κορέα από την Πιονγιανγκ. 

Περίπου 140 σοροί απορριμμάτων βρέθηκαν στη Σεούλ και σε μέρη της επαρχίας Gyeonggi που περιβάλλει την πρωτεύουσα.

Σε μεγάλο βαθμό, τα σκουπίδια αφορούσαν χάρτινα και πλαστικά μπουκάλια αλλά δε βρέθηκαν «επικίνδυνες ουσίες», σύμφωνα με Νοτιοκορεάτη ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο. 

 Από τα τέλη Μαΐου, η Βόρεια Κορέα έχει εκτοξεύσει χιλιάδες μπαλόνια με σκουπίδια στη Νότια Κορέα, ως αντίποινα για την αποστολή από νοτιοκορεάτες ακτιβιστές μπαλονιών γεμάτα με φυλλάδια κατά του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, USB με μουσικά βίντεο κλιπ και τηλεοπτικές σειρές από τη Νότια Κορέα, καθώς και αμερικανικά δολάρια.

Σε απάντηση, ο στρατός της Νότιας Κορέας κατακεραυνώνει τις καθημερινές εκπομπές προπαγάνδας της Βόρειας Κορέας μέσω μεγαφώνων στα σύνορα. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βόρεια Κορέα Νότια Κορέα Μπαλόνια σκουπίδια
