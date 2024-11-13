Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο μεγιστάνας ακινήτων, Στίβεν Γουίτκοφ, θα είναι ο άνθρωπος που θα χειρίζεται τα θέματα για τη Μέση Ανατολή εκ μέρους της κυβέρνησής του. Ένα πρόσωπο άγνωστο μέχρι χθες, αλλά όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για προσωπικό του φίλο, που φαίνεται ότι τους «δένει» κάτι «μεγάλο» και «σπουδαίο»: το γκολφ!

Ποιος είναι ο Steven Witkoff

Ο Στίβεν Γουίτκοφ είναι 67 ετών, επενδυτής ακινήτων και ιδρυτής του Witkoff Group. Συμμετείχε με πάθος στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και θεωρείται άλλος ένας «ευεργέτης» του. Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι ο νέος διαμεσολαβητής ξόδεψε αρκετά χρήματα για να στηρίξει το «φιλαράκι» του. Η νίκη του Τραμπ ήταν σαρωτική, οπότε ο Στίβεν Γουίτκοφ βρήκε τον δικό του χώρο και πόστο στην κυβέρνηση. Θα συμβουλεύει τον Τραμπ και την κυβέρνησή του για όλα τα κρίσιμα ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα «αγκάθι»: Ο ίδιος δεν έχει καμία εμπειρία στη διπλωματία και καμία γνώση πάνω σε αυτά τα κρίσιμα θέματα. Αλήθεια, πώς θα γίνει αυτό...;

«Ο Στιβ είναι ένας ιδιαίτερα σεβαστός ηγέτης στις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία, ο οποίος έχει κάνει κάθε έργο και κοινότητα στην οποία έχει εμπλακεί ισχυρότερη», έγραψε ο Τραμπ για τον φίλο του. Και πρόσθεσε: «Ο Στιβ θα είναι η αμείλικτη φωνή της ειρήνης και θα μας κάνει όλους υπερήφανους».

Και ο Στίβεν Γουίτκοφ στάζει μέλι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, σε προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ στο Μιλγουόκι, απευθυνόμενος στο πλήθος, είπε για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι τον θαυμάζει για τη σκληρή δουλειά, την ακλόνητη πίστη και επιμονή του. Ο ίδιος τότε είχε αποκαλύψει και κάτι προσωπικό για τη σχέση τους: ότι ο Τραμπ ήταν δίπλα του όταν έχασε τον γιο του, Άντριου, από υπερβολική δόση οπιοειδών, συσχετίζοντας αυτή τη σχέση με το τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϊ «Μια αμερικανική τριλογία».

I am pleased to announce that I have appointed Steven C. Witkoff to be Special Envoy to the Middle East. Steve is a Highly Respected Leader in Business and Philanthropy, who has made every project and community he has been involved with stronger and more prosperous. Steve will be… pic.twitter.com/EATCW4lMXY — Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) November 12, 2024

«Σκέφτηκα αυτό το τραγούδι όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του αγαπημένου μου φίλου. Του τηλεφώνησα αμέσως και περίμενα να του αφήσω μήνυμα στον τηλεφωνητή, οπότε με εξέπληξε όταν απάντησε στο τηλέφωνο: ‘’Γεια σου, Steve, χαίρομαι πολύ που τηλεφώνησες πώς είσαι, πώς είναι τα παιδιά σου;’’, μου είπε. Με εξέπληξε, αλλά δεν θα έπρεπε. Γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο πολύ καλά. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο ευγενικός και συμπονετικός άνθρωπος, που όμοιος του δεν υπάρχει». Αυτά ήταν τα ακριβή λόγια του Στίβεν Γουίτκοφ, που το επόμενο διάστημα όλος ο πλανήτης θα γνωρίζει πολύ καλά το όνομά του.

Ποια είναι η περιουσία του

Ο Στίβεν Γουίτκοφ, ο οποίος ζει στο Upper East Side του Μανχάταν, έχει περιουσία που ξεπερνά τα 500 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Palm Beach Post». Γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1957 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Hofstra.

Έγινε φίλος με τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεκαετία του 1990, όταν εκείνος έχτιζε τη δική του αυτοκρατορία ακινήτων και αγόραζε ακίνητα στο Μανχάταν. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο Witkoff κατέχει πάνω από 70 ακίνητα -συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κτιρίων στο Λονδίνο, το Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη- και έχει ένα σπίτι στο Μαϊάμι Μπιτς, όπου ζει μόλις για τέσσερις μήνες τον χρόνο. Το 1985, ο Witkoff συνεργάστηκε με τον δικηγόρο της «Dreyer & Traub», Laurence Gluck, για να ιδρύσουν τη Stellar Management. Η εταιρεία έγινε γνωστή στο Μανχάταν. Το χαρτοφυλάκιό του συνέχισε να επεκτείνεται σε περιοχές στο Σικάγο, το Ντάλας και τη Φιλαδέλφεια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Witkoff ήταν μαζί με τον Τραμπ και έπαιζαν γκολφ στο Mar-a-Lago, στη Φλόριντα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε στόχος μιας δεύτερης απόπειρας δολοφονίας. Είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στο παρελθόν συνεχάρη τον φίλο του, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Ισραήλ και την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

