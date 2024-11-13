Ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε τον Ίλον Μασκ σε έναν ρόλο που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής κυβέρνησης, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Τραμπ να εκλεγεί.

Ο Μασκ και ο πρώην υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία Βίβεκ Ραμασβάμι θα ηγηθούν από κοινού ενός νεοσυσταθέντος «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», μιας οντότητας που από ό,τι φαίνεται θα λειτουργεί εκτός των ορίων της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Μασκ και ο Ραμασουάμι «θα ανοίξουν το δρόμο για να διαλύσει η κυβέρνησή μου τη γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κανονισμούς, να μειώσει τις σπάταλες και να αναδιαρθρώσει τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες».

Είπε ακόμη ότι το νέο υπουργείο θα «παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση έξω από την κυβέρνηση», επισημαίνοντας ότι οι ρόλοι των Μασκ και Ραμασβάμι θα ήταν άτυποι, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τη Γερουσία, ενώ ο Μασκ θα μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της Tesla, του X και της SpaceX.

Το νέο αυτό «υπουργείο» θα συνεργαστεί με τον Λευκό Οίκο και το Γραφείο Διοίκησης και Προϋπολογισμού για να «φέρει μεγάλης κλίμακας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσει μια επιχειρηματική προσέγγιση» στην κυβέρνηση που δεν έχει ξαναδεί, είπε ο Τραμπ.

Το πρότζεκτ θα ολοκληρωθεί έως τις 4 Ιουλίου 2026, την 250η επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μασκ, που σύμφωνα με το Forbes είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επωφελήθηκε ήδη από τη νίκη του Τραμπ, ενώ αναμένεται να ασκήσει μεγάλη επιρροή προς όφελος των εταιρειών του και να εξασφαλίσει ευνοϊκή κρατική μεταχείριση.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας έδωσε εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει την προεδρική εκστρατεία του Τραμπ και έκανε δημόσιες εμφανίσεις μαζί του, ενώ ήταν παρών και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες του εκλεγμένου προέδρου με ηγέτες του κόσμου.

Η προσθήκη ενός κυβερνητικού χαρτοφυλακίου στο πιάτο του Μασκ θα μπορούσε να ωφελήσει την αξία των εταιρειών του και να ευνοήσει επιχειρήσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα.

«Είναι σαφές ότι ο Μασκ θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στον Λευκό Οίκο επί Τραμπ με την αυξανόμενη επιρροή του σε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες», δήλωσε ο αναλυτής μετοχών Daniel Ives της Wedbush Securities σε ερευνητικό σημείωμα.

«Πιστεύουμε ότι τα σημαντικά οφέλη για τον Μασκ και την Tesla υπερτερούν κατά πολύ των αρνητικών» είπε ο ίδιος.

Η κίνηση επικρίθηκε από το Public Citizen, μια προοδευτική ΜΚΟ για τα δικαιώματα των καταναλωτών που αμφισβήτησε αρκετές από τις πολιτικές του Τραμπ από την πρώτη θητεία.

«Ο Μασκ όχι μόνο δεν γνωρίζει τίποτα για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα και τη ρύθμιση της αγοράς, αλλά οι δικές του επιχειρήσεις παραβαίνουν τακτικά τους κανόνες που ο ίδιος θα μπορεί να πλήξει από τη νέα θέση του 'τσάρου'», δήλωσε η Λίζα Γκίλμπερτ, πρόεδρος του Public Citizen.

«Αυτή είναι η απόλυτη εταιρική διαφθορά» είπε.

«Όλες οι ενέργειες του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο για μέγιστη διαφάνεια» είπε ο Μασκ στο X, καλώντας το κοινό να δώσει συμβουλές.

Πηγή: skai.gr

