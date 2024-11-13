Ψυχρολουσία αποτελεί για την Άγκυρα η διαφαινόμενη τοποθέτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ φιλοϊσραηλινών και φιλοκούρδων πολιτικών σε «θέσεις - κλειδιά» της εξωτερικής πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι ο -υποστηρικτής της Χαμάς- Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπευσε να χαιρετίσει τη μεγάλη εκλογική νίκη του Τραμπ, πριν επισημοποιηθεί το αποτέλεσμα, το «εκκρεμές» της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ δείχνει να καταλήγει στο «στρατόπεδο» των Ισραηλινών.

«Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και πόλεμοι, ειδικά το Παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, θα τερματιστούν» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος σε μια ανάρτηση που θυμίζει ευχολόγιο.



Τα σημερινά (Τετάρτη) δημοσιεύματα όμως του τουρκικού Τύπου δείχνουν ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα, ενώ επισημαίνεται ότι οι Μάρκο Ρούμπιο και Μάικ Βαλτς τάσσονται υπέρ της παραμονής των Αμερικανών στη Συρία και της στήριξης του PKK.

«Ο ανένδοτος υπερασπιστής της σφαγής στη Γάζα»

«Ο ανένδοτος υπερασπιστής της σφαγής στη Γάζα μπορεί να είναι ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Yeni Safak για τον Μάρκο Ρούμπιο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



«Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ανοιχτά τη σφαγή του Ισραήλ στη Γάζα, είναι μεταξύ των υποψηφίων. Καυτό θέμα έχουν γίνει ξανά οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να είναι ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που προσπαθεί να σβήσει τη σφαγή του Ισραήλ» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα που τιτλοφορείται «Ο ανένδοτος υπερασπιστής της σφαγής στη Γάζα μπορεί να είναι ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ».



Από την πλευρά της, η Hurriyet σχολιάζει ότι «αποκαλύφθηκαν οι προτιμήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για Υπουργό Εξωτερικών και Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Ενώ ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο (53 ετών) είναι σχεδόν βέβαιος για τη θέση (του υπουργού) Εξωτερικών Υποθέσεων, ο βουλευτής της Φλόριντα Μάικ Βαλτς (50) είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ πρότεινε επίσης τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι ως νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ».

«Ο Ρούμπιο είναι κατά της αποχώρησης από τη Συρία»

«Κατά της αποχώρησης από τη Συρία είναι και ο μελλοντικός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το 2019, ο Ρούμπιο είπε: ‘’Η απόφαση να εγκαταλείψουμε τους Κούρδους συμμάχους μας και να αποσύρουμε Αμερικανούς στρατιώτες από τη βόρεια Συρία είναι ένα σοβαρό λάθος που θα έχει σοβαρές συνέπειες πέρα από τη Συρία’’ προσθέτοντας ότι ο (σ.σ τότε) 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θα πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή του για αποχώρηση…».

«Υποστηρικτής του PKK»

«Ο Βαλτς, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, μιας από τις θέσεις που έχουν τον μεγαλύτερο λόγο στις πολιτικές ασφαλείας και τις διεθνείς σχέσεις των Αμερικανών προέδρων, υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό για 27 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής στο Αφγανιστάν, και ήταν τις Ειδικές Δυνάμεις ως «Πράσινο Μπερέ». Ο Βαλτς ήταν ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του YPG/PKK κατά την περίοδο που ήταν μέλος του Κογκρέσου. Ο Βαλτς, ο οποίος είπε για το YPG/PKK, «Μετά το Ισραήλ, είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας στη Μέση Ανατολή», είναι επίσης σθεναρά αντίθετος στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία. Ένας μελλοντικός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ πιστεύει ότι η απόσυρση από τη Συρία θα ήταν ‘’στρατηγικό λάθος’’».

«Ήθελε κυρώσεις στην Τουρκία»

«Ο 50χρονος βουλευτής ισχυρίστηκε επίσης ότι ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στη Συρία μετά τη διασυνοριακή επιχείρηση της Τουρκίας κατά της Συρίας το 2019 και ζήτησε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, των μελών του υπουργικού συμβουλίου και των πωλήσεων της αμυντικής βιομηχανίας. Ο Βαλτς κάλεσε επίσης τους τρομοκράτες YPG/PKK, οι οποίοι «πολεμούν δίπλα - δίπλα» με την Αμερική, να μπορούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με ειδικές βίζες».

«Ο εκλεκτός λαός του Θεού»

Συνεχίζοντας το μπαράζ ανακοινώσεων, ο εκλεγμένος πρόεδρος των HΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι διορίζει τον οικοδεσπότη του Fox News και βετεράνο του στρατού Πιτ Χέγκσεθ (στη φωτογραφία με τον Τραμπ) για υπουργό Άμυνας και τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ για να ηγηθεί της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA).



Ο Χέγκσεθ, 44 ετών, είναι συμπαρουσιαστής του «Fox & Friends Weekend» του Fox News Channel και ανέπτυξε φιλία με τον Τραμπ, ο οποίος εμφανιζόταν τακτικά στην εκπομπή. Ο Χέγκσεθ υπήρξε υποστηρικτής του Ισραήλ καλύπτοντας τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, παίρνοντας και συνέντευξη από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.



«Αυτή δεν είναι κάποια μυστικιστική γη που μπορεί να μπει στην άκρη», είπε ο Χέγκσεθ σε μια συνέντευξη του 2016 στον εβραϊκό Τύπο, όταν ρωτήθηκε για το αν είδε βιβλικές και ιστορικές τοποθεσίες στο Ισραήλ. «Είναι η ιστορία του εκλεκτού λαού του Θεού. Αυτή η ιστορία δεν τελείωσε το 1776 ή το 1948 ή με την ίδρυση του ΟΗΕ. Όλα αυτά τα πράγματα εξακολουθούν να έχουν απήχηση και σημασία σήμερα».

«Ο Χάκαμπι αγαπάει το Ισραήλ…»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι ως πρεσβευτή στο Ισραήλ και τον μακροχρόνιο φίλο του Στίβεν Γουίτκοφ για ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος είπε ότι ο Χάκαμπι «αγαπάει το Ισραήλ και τον λαό του, ενώ τον αγαπά ο λαός του Ισραήλ». «Ο Μάικ θα εργαστεί ακούραστα για την επίτευξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή!» επισήμανε ο Τραμπ.

Ο Χάκαμπι, ο οποίος διετέλεσε κυβερνήτης του Αρκάνσας από το 1996 έως το 2007, ήταν δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των Ρεπουμπλικανών.

Είναι πατέρας της Σάρα Χάκαμπι-Σάντερς, της σημερινής κυβερνήτριας της πολιτείας και πρώην εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Χάκαμπι υποστηρίζει ανοιχτά τον εποικισμό στο Ισραήλ. Το 2018 μάλιστα δήλωνε ότι ονειρευόταν «να χτίσει ένα εξοχικό (στην κατεχόμενη από το Ισραήλ) Δυτική Όχθη».

