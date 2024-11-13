«Ποιος στο διάολο είναι αυτός ο τύπος;» - Αιφνιδιάστηκε η Ουάσινγκτον από την επιλογή Τραμπ να δώσει το υπ. Άμυνας σε παρουσιαστή του Fox

Η αιφνιδιαστική κίνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει έναν συντηρητικό τηλεοπτικό παρουσιαστή ως επικεφαλής του Πενταγώνου σόκαρε την Ουάσινγκτον, καθώς αναμενόταν ότι θα διοριζόταν στη θέση αυτή ένας έμπειρος αξιωματούχος ή κάποιος με εμπειρία στην αμυντική πολιτική.

Σύμφωνα με το Politico, αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας και αμυντικοί αναλυτές είχαν προετοιμαστεί ωστόσο για εκπλήξεις από τον Τραμπ, μετά την εμπειρία που αποκόμισαν από την προηγούμενη θητεία του. Αλλά ακόμα και έτσι, η ανακοίνωση ότι η θέση του υπουργού Άμυνας δόθηκε στον παρουσιαστή του Fox News και βετεράνου του στρατού (υπήρξε ταγματάρχης του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένος για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ), Πιτ Χέγκσεθ, ήταν εντελώς απροσδόκητη.

«Ο Τραμπ αποδίδει μεγάλη σημασία στην πίστη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Έρικ Έντελμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπους. «Φαίνεται ότι ένα από τα κύρια κριτήρια που χρησιμοποιείται είναι το πόσο καλά υπερασπίζονται οι άνθρωποι τον Ντόναλντ Τραμπ στην τηλεόραση».

Χαρακτηριστικά είναι και τα πολλά χριστιανικά τατουάζ του Χέγκσεθ, καθώς και - μεταξύ άλλων - η αμερικανική σημεία και ένα όπλο. Ο Χέγκσεθ έχει και έναν μεγάλο σταυρό της Ιερουσαλήμ σε τατουάζ στο στήθος του δίπλα στις λέξεις «Deus Vult», που στα λατινικά σημαίνει «Ο θεός θέλει».

Μία εκτίμηση ήταν ωμή αλλά και χαρακτηριστική της έκπληξης που υπάρχει στην Ουάσινγκτον. «Ποιος στο διάολο είναι αυτός ο τύπος;», διερωτήθηκε ένας λομπίστας της αμυντικής βιομηχανίας που μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι υπήρχε η ελπίδα να δοθεί το αξίωμα σε κάποιον που θα είχε πραγματική εμπειρία στην άμυνα.

Η επιλογή αυτή προκαλεί ανησυχίες καθώς ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν πιστό του ακόλουθο που θα εφαρμόζει αδιαμφισβήτητα τις πολιτικές του. Η ρητορική της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ έχει πυροδοτήσει τους φόβους ότι η δεύτερη θητεία του θα μπορούσε να φέρει μια άμεση και διχαστική αναδιαμόρωση στο Πεντάγωνο.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναμένεται να φέρει μια μαζική ανατροπή των πολιτικών της κυβέρνησης Μπάιντεν, πιθανώς επαναφέροντας - μεταξύ άλλων - την απαγόρευση των τρανς στρατιωτών και τον τερματισμό των ταξιδιωτικών πολιτικών για τις αμβλώσεις.

Στα τέλη της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ διέταξε επίσης την απόσυρση χιλιάδων στρατευμάτων των ΗΠΑ από τη Γερμανία, κάτι που το Πεντάγωνο δεν μπόρεσε να επιτύχει στο σύντομο χρονικό διάστημα που του είχε απομείνει στην εξουσία.

Ο Χέγκσεθ είναι πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Vets for Freedom και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Concerned Veterans for America - μια ομάδα που υποστηρίζει την εξωτερική ανάθεση υγειονομικής περίθαλψης για βετεράνους που χρηματοδοτήθηκε από τους αδελφούς Koch.

Ο Χέγκσεθ είναι αδιαμφισβήτητα ο λιγότερο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Άμυνας στην αμερικανική ιστορία. Και είναι απροκάλυπτα πολιτική η ανάθεση αυτή. Προετοιμάσου Αμερική», είπε ο Paul Rieckoff, ιδρυτής των Independent Veterans of America, μέσω ανάρτησης την Τρίτη στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο Rieckoff πίστευε ότι ο Χέγκσεθ - «νας εξαιρετικά αποτελεσματικός υπέρμαχος του κινήματος MAGA (Make America Great Again - Κάντε την Αμερική Ξανά Σπουδαία) καθώς και ιδιαίτερα πιστός στον Τραμπ - θα αποτελούσε επιλογή για τη θέση του Επιτελάρχη ή του Εκπροσώπου Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ, ο Χέγκσεθ έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε πολλά περιστατικά κατά τα οποία ο Τραμπ έδωσε χάρη σε στρατεύματα που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου.

«Η πιο ανόητη φράση στον πλανήτη Γη στον στρατό είναι ότι η διαφορετικότητά μας είναι η δύναμή μας», είπε ο Χέγκσεθ σε ένα podcast νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Εν μέσω φόβων ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες του ως αρχιστράτηγος για να εκκαθαρίσει τους ανώτατους στρατηγούς ή δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικοποιώντας το Υπουργείο Άμυνας, η επιλογή του Τραμπ για αρχηγό του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ξεκάθαρα ότι θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο στρατιωτικούς ηγέτες. «Οποιοσδήποτε στρατηγός, ναύαρχος ή άλλος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε από τις DEI/wake ατζέντες πρέπει να φύγει», έχει υποστηρίξει ο Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ σε μια εμφάνισή του στο Fox φέτος ανέφερε πως χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή στις στρατιωτικές προτεραιότητες των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η τρέχουσα εστίαση στην διαφορετικότητα αποδυναμώνει την άμυνα της Αμερικής.

«Αυτές οι ιδεολογίες, η πολιτική ορθότητα, μπήκαν στις τάξεις του στρατού και οι στρατηγοί και οι ηγέτες δεν είπαν «Όχι» σε αυτό. Πρέπει να εστιάσουμε στην ετοιμότητα, την αξιοκρατία και τη φονικότητα», είχε τονίσει ο Χέγκσεθ.

Στο Καπιτώλιο, οι αξιωματούχοι ξαφνιάστηκαν από την επιλογή αυτή. Ο γερουσιαστής Mike Rounds, ανώτερο στέλεχος των Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας, είπε ότι δνε βιάζεται να κρίνει ον Χέγκσεθ.

«Δεν θα είμαι αρνητικός αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να μάθω περισσότερα για το ιστορικό του και την προσέγγισή του», είπε ο Rounds. «Αλλά μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά επιλέγοντας ανθρώπους που ταιριάζουν στον σχεδιασμό του για τα διάφορα τμήματα», πρόσθεσε. «Ήταν έκπληξη για μένα αυτή η επιλογή, οπότε θέλω να δω το ιστορικό του και έχω ερωτήσεις για αυτόν».

Ένας αξιωματούχος της Γερουσίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Χέγκσεθ δεν θα έχει θέμα με την επιβεβαίωση από τη Γερουσία.

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Άνταμ Σμιθ, εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Χέγκσεθ δεν έχει την εμπειρία να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία του Πενταγώνου. «Ομολογώ ότι δεν γνώριζα ποιος είναι και δεν φαίνεται να έχει την κατάλληλη εμπειρία», σημείωσε. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για έναν αρχηγό του Πενταγώνου που έχει σχέσεις με συμμάχους σε μια εποχή που υπάρχουν εντάσεις σε Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. «Δεν βλέπω κανένα στοιχείο ότι αυτό το άτομο έχει δεσμούς με τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό», είπε ο Σμιθ. «Πώς θα διαχειριστεί τις καταστάσεις στις συνεργασίες με τις διάφορες συμμαχίες που έχουμε;»

Ο Χέγκσεθ αποφοίτησε από το Πρίνστον και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά του Στρατού. Υπηρέτησε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και κέρδισε δύο χάλκινα αστέρια.

Ένας ειδικός είπε ότι περίμενε πως η επιλογή για υπουργό Άμυνας θα ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας αμυντικής πολιτικής.

«Νομίζω ότι είναι αιφνιδιαστική η επιλογή μιας τηλεοπτικής προσωπικότητας όταν σύμφωνα με τη ρητορική του Τραμπ ο κόσμος καταρρέει και με την επιλογή να αφορά ένα άτομο που δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία», δήλωσε ο Max Bergmann, πρώην αξιωματούχος στην κυβέρνηση Ομπάμα και πλέον στέλεχος στο think tank Center for Strategic and International Studies. «Το να πούμε την επιλογή αυτή σοκαριστική υποτιμά το μέγεθος της κατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Γερουσία πρέπει ελέγχει προσεκτικά τις υποψηφιότητες για να διασφαλίσει ότι έχει στην πραγματικότητα τα κατάλληλα προσόντα», πρόσθεσε ο Bergmann.

