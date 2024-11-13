Ο Roy Haynes, ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ στην ιστορία της τζαζ, εμβληματικός μουσικός των περιόδων swing και bebop, πέθανε σε ηλικία 99 ετών.

Γεννήθηκε το 1925 στο Ρόξμπερι της Μασαχουσέτης και ξεκίνησε να παίζει ντραμς από παιδί.

«Πάντα ήθελα να γίνω ντράμερ. Ο αδελφός μου είχε μπαγκέτες στο σπίτι και αυτά ήταν οι πρώτες μπαγκέτες που έπιασα. Το feeling και το beat ήταν ζωντανά από τότε που θυμάμαι», είχε δηλώσει σε συνέντευξη στο JazzWax το 2008.

We are deeply saddened to hear of the passing of drummer Roy Haynes.



In a career lasting over 80 years, Haynes has influenced and innovated, shaping some of the greatest recordings in jazz while altering the very fabric and direction of jazz improvisation with his mercurial,… pic.twitter.com/fqGhVicUUO — The Jazz Estate (@thejazzestate) November 12, 2024

Ο Roy Haynes συνεργάστηκε με θρύλους της τζαζ όπως οι Charlie Parker, Bud Powell, Sonny Rollins, Miles Davis, John Coltrane, Thelonius Monk, Charlie Mingus...και δεκάδες άλλους.

ROY HAYNES! Rest in power to one of the most important innovators of American music, who forever changed the scope of drums, and left an indelible mark of excellence on this Earth!!! pic.twitter.com/1XFaVd5aLk — Emmet Cohen (@EmmetCohen) November 12, 2024

Η καριέρα του ξεκίνησε σε συγκροτήματα swing και συνεργάστηκε με τον Louis Armstrong μετά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη το 1945. Ακολούθησε η συνεργασία του με τον σαξοφωνίστα Lester Young.

Μετά την πενταετή περιοδεία του με την Sarah Vaughan στην δεκαετία του 1950, έπαιξε με τον John Coltrane, ο οποίος έλεγε για τον Roy Haynes ότι ήταν «ένας από τους καλύτερους ντράμερ που είχε ποτέ συνεργαστεί». Ακολούθησαν οι Stan Getz και Eric Dolphy πριν δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα στην δεκαετία του 1960.

Το υποκοριστικό του ήταν Snap Crackle από το γρήγορο και ευέλικτο στιλ του.

Κάθε χρόνο και μέχρι στα 94 του χρόνια εμφανιζόταν στα γενέθλιά του στο Blue Note Jazz Club της Νέας Υόρκης.

Ο θάνατός του έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του εμβληματικού σαξοφωνίστα της τζαζ Lou Donaldson σε ηλικία 98 ετών.

