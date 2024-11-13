Υπερτουρισμός: Μάχη για την τέλεια σέλφι στη Ρώμη

Δυσβάσταχτα νοίκια, υπερπλήρη ιστορικά κέντρα πόλεων και γραφικά χωριουδάκια γεμάτα τουρίστες: Ιταλία υποφέρει όσο ποτέ άλλοτε από τον μαζικό τουρισμό.

Η Ρώμη, η Βενετία και η Φλωρεντία, καθώς και πολλά άλλα τουριστικά μέρη, χαρακτηρίζονται πλέον από συμφόρηση στους δρόμους και πολυσύχναστα αξιοθέατα. Τα τουριστικά στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών μιλούν από μόνα τους. Πότε η Ιταλία δεν υποδέχθηκε περισσότερους τουρίστες όσους το 2023. Η ιδιαίτερα δημοφιλής, σε τουρίστες από κάθε γωνιά της γης, χώρα κατέγραψε περίπου 134 εκατομμύρια αφίξεις παραθεριστών και περισσότερες από 451 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις.



Οι επιπτώσεις του υπερτουρισμού δεν πλήττουν ωστόσο μόνο τους ντόπιους. Πλήττουν και τους ίδιους τους τουρίστες. Προκειμένου να διατηρήσουν τα ιστορικά κέντρα πόλεων και τα αξιοθέατα, πολλές ιταλικές πόλεις εξετάζουν ή εφαρμόζουν ήδη συγκεκριμένα μέτρα: από περιορισμούς πρόσβασης, μέχρι την επιβολή τελών και απαγορεύσεων. Μερικά παραδείγματα:

Φοντάνα ντι Τρέβι:

Ο δήμος Ρώμης εξετάζει την επιβολή τέλους εισόδου στο διάσημο σιντριβάνι, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της ιταλικής πρωτεύουσας. Το αδιαχώρητο μπροστά στο διασημότερο ίσως σιντριβάνι του κόσμου ξεπερνά πλέον κάθε φαντασία. Προφανώς για το λόγο αυτό το δημοτικό συμβούλιο, από κοινού με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, έχουν αποφασίσει να λάβουν μέτρα: «Θέλουμε η επίσκεψη στην Φοντάνα ντι Τρέβι να είναι μια πραγματική εμπειρία και όχι μια μάχη μεταξύ εκατοντάδων επισκεπτών για την καλύτερη σέλφι», δηλώνουν. Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο περιορισμός πρόσβασης καθώς και ένα εισιτηρίου εισόδου. Προς το παρόν όμως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Αρχαιολογικός χώρος Πομπηίας:

Πιο συγκεκριμένα είναι τα μέτρα που έχουν λάβει οι αρμόδιοι για το αρχαιολογικό πάρκο στην Πομπηία. Το φετινό καλοκαίρι, περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την θαμμένη από τον Βεζούβιο πόλη της Πομπηίας. Ο αριθμός επισκεπτών είναι υπερβολικός, διαμηνύει η διοίκηση του αρχαιολογικού πάρκου και ανακοινώνει ότι θεσπίζει όριο επισκεπτών. Από την επόμενη εβδομάδα, ο αριθμός των επισκεπτών θα περιορίζεται σε 20.000 καθημερινά με την έκδοση εξατομικευμένου εισιτηρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Ακριβότερο εισιτήριο εισόδου στη Βενετία

Η διάσημη ιταλική πόλη έχει γίνει πλέον παγκόσμιο σύμβολο του φαινομένου του μαζικού τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι η χτισμένη σε λιμνοθάλασσα πόλη ζει από τον τουρισμό, οι ροές επισκεπτών έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ας σημειωθεί, ότι η πόλη με τα διάσημα κανάλια έχει σήμερα μόλις 50.000 κατοίκους και πάνω από 50.000 κλίνες ξενοδοχείων. Κάθε χρόνο περισσότερα από 15 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και τα εντυπωσιακά κανάλια. Φέτος, η Βενετία έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο με εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες. Το εισιτήριο των 5 ευρώ όμως δεν λειτούργησε αποτρεπτικά, όπως έλπιζαν ίσως οι αρμόδιοι. Για το λόγο αυτό το εισιτήριο ενδέχεται να διπλασιαστεί το 2025 φθάνοντας τα 10 ευρώ για μια μικρή βόλτα στο κέντρο της «γαληνοτάτης» και έναν καφέ στα σοκάκια.

Φλωρεντία: τέρμα οι άδειες για Airbnb;

Μεγάλα πρόβλημα με τον μαζικό τουρισμό αντιμετωπίζει και η Φλωρεντία. Η πρωτεύουσα της Τοσκάνης εξετάζει την απαγόρευση χορήγησης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στέγης.



Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με στατιστικές το 30% των διαμερισμάτων στο ιστορικό κέντρο προσφέρονται στην πλατφόρμα μίσθωσης Airbnb. Υπολογίζεται ότι τα ενοίκια στο κέντρο της πόλης έχουν αυξηθεί κατά 42% από το 2016 με τους ντόπιους να βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολα σπίτια προς ενοικίαση. Αρκετοί από αυτούς εγκαταλείπουν την πόλη λόγω των δυσβάσταχτων ενοικίων. Η νέα δήμαρχος της Φλωρεντίας από το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλώνει αποφασισμένη να λάβει μέτρα κατά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης χορήγησης νέων αδειών από το δήμο.



