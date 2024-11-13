Νότια Κορέα: Συνελλήφθησαν 215 άτομα σε υπόθεση απάτης κρυπτονομισμάτων ύψους 228 εκατ. δολαρίων

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε 215 άτομα ως ύποπτα για κλοπή 320 δισ. γουόν (228,4 εκατ. δολάρια) στη μεγαλύτερη απάτη επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στη χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αστυνομία της επαρχίας Gyeonggi Nambu ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι στις συλλήψεις περιλαμβάνεται ο φερόμενος ως εγκέφαλος της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που κατηγορείται ότι πούλησε 28 τύπους tokens σε περίπου 15.000 ανθρώπους υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ομάδα είχε εκδώσει έξι από τα 28 tokens σε υπερπόντια ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και διαχειριζόταν μια ομάδα Ειδικών Διαπραγματευτών (Market Makers) για να ανεβάζει τις τιμές. Η αστυνομία περιέγραψε τα tokens ως «άχρηστα».

Η ίδια ομάδα είχε συστήσει εταιρείες παροχής συμβουλών σε θέματα επενδύσεων και ομάδες πωλήσεων για την πώληση των tokens σε άτομα που είχαν εγγραφεί σε ένα κανάλι του YouTube, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.