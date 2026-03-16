Μπαίνοντας στην τρίτη εβδομάδα από την έναρξη ενός πολέμου εναντίον του Ιράν, την οποία επέλεξε ο ίδιος να εξαπολύσει, ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει μια δύσκολη επιλογή - να παραμείνει στη μάχη για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει, ή να προσπαθήσει να αποσυρθεί από μια διευρυνόμενη και εντεινόμενη σύγκρουση που δημιουργεί καταστροφικά στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά κύματα σοκ, επισημαίνουν οι New York Times.



Ο Τραμπ γρήγορα ανακάλυψε ότι και οι δύο επιλογές είναι βαθιά προβληματικές, γεμάτες με συνέπειες που αυτός και η ομάδα του υποτίμησαν όταν βύθισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Ισραήλ, στον μεγαλύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.



Μπορεί να συνεχίσει να πολεμά έναν αποδυναμωμένο εχθρό, που παρ' όλα αυτά έχει αποδειχθεί επιδέξιος στο να αποσπά ένα ταχέως αυξανόμενο οικονομικό τίμημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, παραλύοντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και χτυπώντας πολλές χώρες σε όλη την περιοχή.



Η συνέχιση της σύγκρουσης θα έθετε σε κίνδυνο περισσότερες αμερικανικές ζωές, θα επιτάχυνε το οικονομικό κόστος και θα έθετε σε κίνδυνο την περαιτέρω αποδυνάμωση των συμμαχιών. Υπάρχει ανησυχία στο εσωτερικό της πολιτικής βάσης του Τραμπ λόγω της απότομης απόκλισης από την υπόσχεσή του να αποφύγει την εμπλοκή της χώρας σε περισσότερους πολέμους.

Ή μπορεί να αρχίσει να υπαναχωρεί, παρόλο που οι περισσότεροι από τους στόχους του - συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι το Ιράν δεν θα έχει ποτέ ξανά την ικανότητα να παράγει πυρηνικά όπλα - δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί. Τα μεγαλύτερα στρατιωτικά επιτεύγματα της κοινής δράσης ΗΠΑ-Ισραήλ μέχρι στιγμής, λένε αξιωματούχοι, είναι η εξάλειψη μεγάλου μέρους του πυραυλικού οπλοστασίου και της αεράμυνας του Ιράν και η παρακώλυση του ναυτικού του. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο βάναυσος ηγέτης της χώρας για σχεδόν 40 χρόνια, είναι νεκρός.



Ωστόσο, μια ενδυναμωμένη θεοκρατία εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, υπό την ηγεσία, όπως φαίνεται, του τραυματισμένου γιου του Αγιατολάχ, ο οποίος έχει ήδη ορκιστεί να συνεχίσει να αξιοποιεί τις ασύμμετρες δυνατότητες του Ιράν, από κυβερνοεπιθέσεις έως την πόντιση ναρκών και την εκτόξευση πυραύλων εναντίον στόχων στην περιοχή. Η ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και οι πολιτοφυλακές, που τον Ιανουάριο σκότωσαν χιλιάδες Ιρανούς διαδηλωτές παραμένουν στη θέση τους.

Με τον πόλεμο να εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, οι συνέπειες διευρύνονται. Δεκατρείς Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί στις μάχες. Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, κυρίως στο Ιράν. Περισσότεροι από 1.348 άμαχοι είχαν σκοτωθεί μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας στους 50.000 που βρίσκονται ήδη εκεί, μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο νησί Χαργκ, το τεράστιο λιμάνι που χρησιμοποιείται για τη συντριπτική πλειονότητα των πετρελαϊκών ιρανικών εξαγωγών.



Παρά τον ισχυρισμό του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσκεθ ότι δεν τον ανησυχεί η απειλή της Τεχεράνης για διακοπή της ναυτιλιακής κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, αυτή η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός παραμένει σχεδόν κλειστή, «στραγγαλίζοντας» ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, ειδικά του πετρελαίου. Μέχρι το Σάββατο, ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν το Στενό, στην πρώτη δημόσια παραδοχή του ότι για να διατηρηθεί ανοιχτή η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός θα μπορούσε να απαιτήσει μεγαλύτερη βοήθεια και περισσότερους πόρους από ό,τι έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Η δεύτερη εβδομάδα του πολέμου οδήγησε την κυβέρνηση Τραμπ να αναγνωρίσει ότι η προθυμία και η ικανότητα του Ιράν να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είχαν προβλέψει οι αξιωματούχοι, όπως και η ικανότητα της Τεχεράνης να διευρύνει τον πόλεμο σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με συνεντεύξεις με αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, πολλοί από τους οποίους μίλησαν στους NYT υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας.

Μέχρι το Σάββατο, σύννεφα καπνού εθεάθησαν να υψώνονται πάνω από ένα σημαντικό λιμάνι εμπορίας πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις των τιμών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν ακόμη και ορισμένες κυρώσεις στην πώληση ρωσικού πετρελαίου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ έχει δεχθεί δύο επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τραμπ έχει βρεθεί αντιμέτωπος δημόσια με τις επιλογές του για παραμονή ή αποχώρηση, άλλοτε λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν κερδηθεί, άλλοτε δείχνοντας να αναγνωρίζει ότι μέλλουν ακόμα σφοδρές μάχες. Ο πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι διέταξε την επίθεση επειδή είχε ένα «καλό προαίσθημα» ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί προληπτικά στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, δήλωσε την άλλη μέρα ότι θα βασιζόταν επίσης στο ένστικτό του για το πότε θα έφευγε. Δήλωσε στο Fox News ότι «θα το ένιωθε στα κόκαλά του».

Ακόμα και όταν ο κ. Τραμπ επανειλημμένα υποστήριζε ότι ο πόλεμος είχε σχεδόν κερδηθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνέχισαν να επιταχύνουν τον ρυθμό των επιχειρήσεών τους και η Ουάσινγκτον συνέχισε να μεταφέρει περισσότερους στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή. Υπήρξαν ενδείξεις ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ αντιμετωπίζει πιέσεις. Και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η πολιτική βάση του κ. Τραμπ - η οποία είναι βαθιά καχύποπτη στις ξένες επεμβάσεις - θα μπορούσε να διασπαστεί εάν η αμερικανική δέσμευση ενισχυθεί και οι αμερικανικές απώλειες αυξηθούν.



Οι βοηθοί του Τραμπ υποστηρίζουν ότι 14 ημέρες μετά την έναρξη μιας πολύπλοκης στρατιωτικής επιχείρησης είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τα αποτελέσματα. Και επιμένουν ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος «να το πάει μέχρι τέλους».



«Πήρε την απόφαση να αναλάβει το βραχυπρόθεσμο ρίσκο για τις τιμές του πετρελαίου προς μακροπρόθεσμο όφελος της εξάλειψης της απειλής που θέτει το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε το Σάββατο η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου. «Είναι αρκετά σοφός για να γνωρίζει ότι επιχειρήσεις όπως αυτές κρίνονται εκ του αποτελέσματος... Και αν οι ΗΠΑ μπορούν να πουν ότι η ιρανική στρατιωτική ικανότητα έχει εξαλειφθεί, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα οποιουδήποτε προέδρου στη σύγχρονη εποχή». Κατέληξε: «Ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Επιχείρησης Επική Οργή θα επιτευχθούν πλήρως».

Ακόμα κι αν ο πρόεδρος έχει δίκιο, οι επιπτώσεις θα είναι αισθητές για χρόνια ή δεκαετίες. Ο Χοσιάρ Ζαμπαρί, πρώην υπουργός Εξωτερικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ιράκ, δήλωσε ότι παρότι πίστευε ότι η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν το «τέλος μιας εποχής» για την περιοχή, εντούτοις δεν είναι πεπεισμένος ότι αυτό σήμαινε το τέλος της θεοκρατικής Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.



«Αντιστέκονται, είναι ανθεκτικοί», είπε. «Αυτός είναι ένας πόλεμος μεταξύ τεχνολογίας και ιδεολογίας. Οι Ιρανοί είναι πιεσμένοι και η κατάστασή τους είναι δύσκολη, αλλά για αυτούς, αυτό είναι υπαρξιακό ζήτημα».

«Και γιατί δεν ξανανοίγουμε άμεσα το Στενό»;

Σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα, ο απογοητευμένος Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σχετικά με το γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να ανοίξουν αμέσως το Ορμούζ.



Η απάντηση ήταν απλή: Ακόμα και ένας Ιρανός στρατιώτης ή μέλος πολιτοφυλακής που διέσχιζε με ταχύτητα τον στενό «λαιμό» του πορθμού με ταχύπλοο θα μπορούσε να εκτοξεύσει έναν κινητό πύραυλο κατευθείαν σε ένα αργό υπερδεξαμενόπλοιο ή να τοποθετήσει μια «νάρκη – πεταλίδα» στο κύτος του.



Με το πετρέλαιο να ξεπερνάει ήδη τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα ασφάλιστρα για τη διέλευση από τον Περσικό Κόλπο να αυξάνονται, η εικόνα περισσότερων φλεγόμενων δεξαμενόπλοιων θα έκανε τους Ιρανούς να φαίνονται πιο ισχυροί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ήδη, έχοντας δει το Ιράν να επιτίθεται σε πλοία γύρω από το Στενό, οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων αρνούνται να αναλάβουν το ρίσκο, ακόμη και μετά τη δήλωση του Τραμπ στο Fox την περασμένη Κυριακή ότι θα έπρεπε να «δείξουν μερικά κότσια».

Αλλά ζητά υποστήριξη από συμμάχους, οι οποίοι τους οποίους σε μεγάλο βαθμό δεν είχε συμβουλευτεί εξ αρχής σχετικά με την απόφαση να εμπλακεί σε πόλεμο. (Μόλις πριν από μια εβδομάδα είχε πει στον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να μην μπει στον κόπο να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή επειδή «δεν τα χρειαζόμαστε πλέον», προσθέτοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφότου έχουμε ήδη κερδίσει!»)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου – με «πλήρη αεροπορική κυριαρχία», όπως το έθεσε ο Χέγκσεθ, συν τη βύθιση μεγάλου μέρους του ναυτικού του Ιράν και την καταστροφή εκατοντάδων πυραύλων και εκτοξευτών - ο αμερικανικός στρατός είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.



«Το Ιράν δεν έχει αεράμυνες, το Ιράν δεν έχει αεροπορία, το Ιράν δεν έχει ναυτικό», δήλωσε ο κ. Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Πενταγώνου.

Το Ιράν εκτοξεύει τώρα 90% λιγότερους πυραύλους από ό,τι στην αρχή του πολέμου, ανέφερε το Πεντάγωνο, και 95% λιγότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης.



«Ποτέ πριν ένας σύγχρονος ικανός στρατός, όπως είχε το Ιράν, δεν είχε καταστραφεί τόσο γρήγορα και δεν είχε καταστεί τόσο αναποτελεσματικός σε μάχη», δήλωσε ο κ. Χέγσεθ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.



Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η καταστροφή των συμβατικών δυνάμεών του δεν έχει εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να προκαλεί χάος, ακόμη και στην αποδυναμωμένη του κατάσταση. Και, πέντε χρόνια μετά την αντιμετώπιση του Τραμπ, οι Ιρανοί φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και η πτώση των χρηματιστηρίων μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά σημεία πίεσης πάνω του.



Παρά τις αυξημένες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες εναντίον των υπολειμμάτων του ιρανικού πολεμικού ναυτικού, η κυκλοφορία μέσω του Στενού έχει σχεδόν σταματήσει. Ανάλυση των New York Times κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέχρι την Πέμπτη, τουλάχιστον 16 πετρελαιοφόρα, φορτηγά πλοία και άλλα εμπορικά πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων τριών στο στενότερο τμήμα του Στενού.



Η μία λύση που συζητείται περισσότερο είναι το Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύει εμπορικά πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ - μια δαπανηρή και επικίνδυνη επιχείρηση και μια επιχείρηση που αξιωματούχοι της κυβέρνησης παραδέχτηκαν ότι πιθανότατα είναι εβδομάδες μακριά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να συγκεντρώσουν ακόμη περισσότερα πλοία και αμυντικό εξοπλισμό και να διεξάγουν περαιτέρω επιθέσεις στα ιρανικά όπλα που απειλούν το Στενό.



Το κάλεσμα του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο προς πέντε έθνη να «στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε το Στενό του Ορμούζ να μην αποτελεί πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει χάσει εντελώς την ηγεσία του» ήταν αξιοσημείωτη επειδή ήταν η πρώτη φορά που φαινόταν πρόθυμος να οικοδομήσει έναν ευρύ συνασπισμό για την αντιμετώπιση του Ιράν.



Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOΜ), η οποία διεξάγει την πολεμική προσπάθεια, την Πέμπτη το βράδυ πέταξε στην Ουάσιγκτον για μια δίωρη συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον Χέγκσεθ και τον στρατηγό Κέιν για να συζητήσουν τη στρατηγική και τις απαιτούμενες πρόσθετες δυνάμεις.



Την επόμενη μέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες που επέβαιναν σε τρία πολεμικά πλοία διέκοψαν την περιοδεία τους στον Ινδο-Ειρηνικό για να σπεύσουν στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να πουν ποιες αποστολές θα ανατεθούν στους πεζοναύτες, αλλά είναι εξοπλισμένοι για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού ή ενδεχομένως να συμμετάσχουν σε μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, σε περίπτωση που ο κ. Τραμπ τους διατάξει να αναλάβουν δράση.



Την Κυριακή, ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα υπάρξει διεθνής προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ροή πετρελαίου και αγαθών μέσω του Στενού.



Αλλά ενώ οι Αμερικανοί ηγέτες έφερναν ενισχύσεις, το ίδιο έκαναν και οι Ιρανοί - διαφορετικού είδους. Το Ιράν δημιούργησε ένα ταλαντούχο κυβερνοσώμα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μια εξελιγμένη κυβερνοεπίθεση στις πυρηνικές φυγοκεντρικές μηχανές της χώρας πριν από περισσότερα από 16 χρόνια. Τώρα οι χάκερ του Ιράν κλήθηκαν σε υπηρεσία, με στόχο στόχους τόσο στο Ισραήλ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ανέλαβαν δράση.



Και στη συνέχεια υπήρξε μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδόθηκαν σε άτομα που μπορεί να εμπνεύστηκαν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τον Λίβανο, αν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ασαφή. Την Πέμπτη, ένας άνδρας φωνάζοντας «Αλλάχου Ακμπάρ» άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια πριν σκοτωθεί, και στο Μίσιγκαν, ένας πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης που γεννήθηκε στον Λίβανο έριξε το όχημά του σε μια συναγωγή που στεγάζει ένα σχολείο πριν αυτοκτονήσει.

Νέες εντάσεις στις σχέσεις με το Ισραήλ

Τις ημέρες που προηγήθηκαν του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι εάν η αρχική επίθεση κατά του Ιράν κατάφερνε να σκοτώσει ένα μεγάλο μέρος του ιρανικού κατεστημένου ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να ξεσπάσουν ξανά γρήγορα διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης.



Ο Νετανιάχου φάνηκε να πλασάρει αυτή την ιδέα στον Τραμπ, ο οποίος την ενσωμάτωσε στο δικό του μήνυμα προς τον ιρανικό λαό το πρωί της αρχικής επίθεσης. «Όταν τελειώσουμε, αναλάβατε τη διακυβέρνησή σας», τόνισε ο Τραμπ. «Θα είναι δική σας για να την πάρετε».



Φαινόταν απίθανο σε πολλούς εκείνο το διάστημα. Στις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν, μόνο φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις έχουν παρατηρηθεί στις μεγάλες πλατείες της Τεχεράνης, τροφοδοτούμενες από την οργή για τον πόλεμο και τα προφανή λάθη του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας επίθεσης σε δημοτικό σχολείο. Τώρα ο ίδιος πρόεδρος φαίνεται να έχει αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματικοί θα μπορούσαν να είναι οι διαδηλωτές.



Σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι πολιτοφυλακές Μπασίτζ που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης πιθανότατα θα σκότωναν ανθρώπους που θα εξεγέρθηκαν.



«Λένε, "Όποιος διαμαρτυρηθεί, θα τον σκοτώσουμε στους δρόμους". Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», κατέληξε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο».



Ήταν μόνο ένας τομέας στον οποίο έγιναν εμφανείς διαφορετικές ατζέντες και εκτιμήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και ο ναύαρχος Κούπερ της Κεντρικής Διοίκησης προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς να μην χτυπήσουν τις μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη, φοβούμενοι ότι μια τέτοια επίθεση θα ωθούσε τους Ιρανούς να χτυπήσουν περισσότερους ενεργειακούς στόχους στην περιοχή σε αντίποινα, σύμφωνα με πολλά άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση.



Ο Νετανιάχου αγνόησε τη συμβουλή και το Ισραήλ χτύπησε τις αποθήκες πριν από μια εβδομάδα το Σάββατο, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές και πυροδοτώντας μια πρώτη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Εντός του Λευκού Οίκου, αξιωματούχοι πείστηκαν ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήθελε δραματικά πλάνα, με την Τεχεράνη καλυμμένη με τον μαύρο καπνό της καταστροφής.



Η ισραηλινή άποψη, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ήταν ότι οι φλεγόμενες δεξαμενές θα προκαλούσαν εσωτερικό χάος στην ιρανική ηγεσία. Αλλά αυτό που τελικά προκάλεσε ήταν περισσότερες ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων διύλισης και αποθήκευσης πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Αυτές οι επιθέσεις οδήγησαν σε διακοπή της φόρτωσης πετρελαίου το Σάββατο στη Φουτζέιρα, έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών των ΗΑΕ.



Παρόμοια ένταση υπήρξε και στο δεύτερο μέτωπο του Ισραήλ στον Λίβανο, με ανανεωμένες επιθέσεις στη Χεζμπολάχ, την ιρανική ομάδα-πληρεξούσιο. Κατά την άποψη της κυβέρνησης Τραμπ, αυτές οι επιθέσεις μόνο εντείνουν τον κίνδυνο από την εξάπλωση της σύγκρουσης, ενώ παράλληλα μειώνουν τους πόρους και αποσπούν την προσοχή από τον κύριο στόχο. Κατά την άποψη του Νετανιάχου, το Ιράν και η Χεζμπολάχ «πάνε πακέτο», και η στιγμή για να επιτεθούν στην τρομοκρατική οργάνωση είναι όταν η ιρανική ηγεσία είναι πολύ απορροφημένη από τις δικές της μάχες για να βοηθήσει.



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Κυριακή ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια «στενή και συνεχή στρατηγική ασφάλειας και συνεργασίας, βασισμένη στον επαγγελματικό διάλογο και στο υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας».



«Ο ισχυρισμός ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις άνοιξαν σκόπιμα ένα επιπλέον μέτωπο με τον Λίβανο είναι λανθασμένος και παραπλανητικός», υποστηρίζεται στη δήλωση, προσθέτοντας ότι «η Χεζμπολάχ πήρε μια σκόπιμη απόφαση να συμμετάσχει στον πόλεμο που διεξάγει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και εξαπέλυσε ένα κύμα επιθέσεων, ενεργώντας με την καθοδήγηση του ιρανικού καθεστώτος».



Μέσα σε όλα αυτά, Τραμπ και Νετανιάχου μιλούσαν σχεδόν καθημερινά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαιώνουν τις συχνές συνομιλίες, και λένε ότι ο Τραμπ μιλάει επίσης τακτικά με Άραβες ηγέτες, ιδιαίτερα με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο.



Σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους, η συμβουλή που λαμβάνει ο Τραμπ από τον πρίγκιπα είναι να συνεχίσει να χτυπά σκληρά τους Ιρανούς - ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας τη συμβουλή που ο βασιλιάς Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πέθανε το 2015, έδωσε επανειλημμένα στην Ουάσινγκτον: «Κόψτε το κεφάλι του φιδιού».

Οι επόμενες αποφάσεις του Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε στην αρχή της σύγκρουσης ότι αναμένει ότι θα χρειαστούν τέσσερις έως έξι εβδομάδες μαχών, και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι αυτή εξακολουθεί να είναι η προσδοκία τους. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη όταν (και αν) πραγματοποιήσει το πολυαναμενόμενο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου, το οποίο υποτίθεται ότι θα επικεντρωνόταν σε ζητήματα εμπορίου και ασφάλειας.



Ακόμα και καθώς προετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο από τις μεγαλύτερες αποφάσεις του πολέμου: το αν θα επιτεθεί, με χερσαίες δυνάμεις, στο νησί Χαργκ και στις εγκαταστάσεις πυρηνικής αποθήκευσης όπου πιστεύεται ότι παραμένουν περίπου 970 λίβρες ουρανίου σχεδόν κατάλληλου για βόμβες.



Κάθε μία από αυτές θέτει πολύ διαφορετικές προκλήσεις. Το νησί είναι ένας εκτεθειμένος στόχος, προσβάσιμος στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο βόρειο άκρο του Περσικού Κόλπου. Αλλά η κατάληψή του σημαίνει προστασία μιας κατοχικής δύναμης από τις επιθέσεις των υπολειμμάτων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο θα μπορούσε να χτυπήσει από την ακτή ή από μικρά σκάφη, ή να ανατινάξει τους αγωγούς που τροφοδοτούν τις λιμενικές εγκαταστάσεις στο νησί με ιρανικό πετρέλαιο.



Αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει μια συνεχή στρατιωτική παρουσία ακριβώς του είδους για την οποία έχει προειδοποιήσει η πολιτική βάση του Τραμπ και για το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ είχε διαμηνύει ότι δεν θα επαναλάμβανε ποτέ.



Αλλά αν πετύχει, ο Τραμπ θα έχει τον πλήρη έλεγχο του λιμανιού από το οποίο προέρχονται οι περισσότερες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου - και επομένως θα έχει την οικονομία της χώρας υπό ασφυκτικό κλοιό.



Η κατάσχεση του πυρηνικού καυσίμου, από την άλλη πλευρά, θα απαιτούσε μία και μόνο αποστολή, αλλά είναι ακόμη πιο επικίνδυνη.



Το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί στο 60% - ελάχιστα από το απαιτούμενο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων - αποθηκεύεται σε βαθιές σήραγγες στο Ισφαχάν, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Είναι σε μορφή αερίου, σε δοχεία που θα μπορούσαν να χωρέσουν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Αλλά οι σήραγγες είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, ειδικά μετά τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούνιο, με πολλές από τις εισόδους να έχουν καταρρεύσει. Αμερικανικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες παρακολουθούν το εργοστάσιο του Ισφαχάν μέσω δορυφόρου, αναφέρουν ότι ενώ κάποια πρόσβαση έχει ανοίξει ξανά, δεν βλέπουν καμία ένδειξη ότι το καύσιμο έχει αφαιρεθεί. Αλλά αυτό δεν διευκολύνει την πρόσβαση.



Οι δυνάμεις των Ειδικών Επιχειρήσεων θα πρέπει είτε να διεισδύσουν κρυφά, ελπίζοντας να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση, είτε να εισέλθουν με τεράστια προστατευτική δύναμη και να περάσουν ημέρες ή εβδομάδες για να αφαιρέσουν προσεκτικά τα δοχεία. Υπάρχει μικρό περιθώριο λάθους: Εάν τα δοχεία τρυπηθούν και εισέλθει υγρασία σε αυτά, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά τοξικό και ραδιενεργό. Αν παρέμεναν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, θα υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί μια κρίσιμη πυρηνική αντίδραση.



Το ζήτημα είναι ακόμη πιο επείγον, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, επειδή το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι πιο απελπισμένο από ποτέ - και μπορεί να θεωρήσει τη διατήρηση του πυρηνικού καυσίμου στο Ιράν ως το είδος του μοχλού πίεσης που θα μπορούσε να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν.



«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με την κατάσχεση του υλικού. «Δεν είμαστε πουθενά κοντά σε αυτό», είπε, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο πόλεμος μπορεί να έχει πολύ δρόμο ακόμα.

