Στάρμερ: Καταρτίζουμε με τους συμμάχους βιώσιμο σχέδιο για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Πρώτη προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι η προστασία «των ανθρώπων μας στην περιοχή», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του ιράν.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να εργάζεται για την ταχεία επίλυση της κρίσης και την αποσόβηση της ιρανικής απειλής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με συμμάχους του για να παρουσιάσει ένα βιώσιμο σχέδιο επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Τόνισε πως είναι σαφές ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ έχει «αποδυναμώσει μαζικά» τη στρατιωτική ικανότητα του «αποτρόπαιου καθεστώτος στο Ιράν».

Αλλά μετά τη σύγκρουση, πρόσθεσε, θα χρειαστεί κάποιου είδους «διαπραγματευμένη συμφωνία» που να περιορίζει τη δυνατότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να διασφαλίζει τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο Στάρμερ τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά για να «διασφαλιστεί η σταθερότητα στις αγορές». «Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση», όπως είπε, και γι’ αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με «όλους τους συμμάχους μας» για να καταρτίσει ένα «βιώσιμο σχέδιο» που θα αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του Λονδίνου για τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται στην περιοχή, τόνισε ότι περισσότερα από 92.000 άτομα έχουν επιστρέψει στη χώρα με εμπορικές πτήσεις και πτήσεις τσάρτερ που οργάνωσε η κυβέρνηση, ενώ πρόσθεσε ότι οι πρωτοβουλίες για τη στήριξη Βρετανών πολιτών στον Λίβανο συνεχίζονται.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει «χιλιάδες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο», τρεις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και ομάδες αντιμετώπισης drones για να βοηθήσουν στην αναχαίτιση των ιρανικών επιθέσεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ακόμη ότι δεν πρέπει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να μετατραπεί σε απρόσμενο όφελος για τον Πούτιν.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη στήριξη της Ουκρανίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αφεθεί να μετατραπεί σε «απρόσμενο όφελος για τον Πούτιν».



Πηγή: skai.gr

