Δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο ίδιος έθεσε έναν νέο όρο: τη βοήθεια για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ.

Η Κίνα όμως δεν έχει κανένα κίνητρο να υποκύψει στις απαιτήσεις του.

Με το κλείσιμο του σημαντικού ναυτιλιακού διαύλου, το Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου, προκαλώντας απότομες αυξήσεις των τιμών και φόβους για ενεργειακή έλλειψη που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομία, σημειώνει το CNN. Αντιμετωπίζοντας πλέον τη χειρότερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία, ο Τραμπ καλεί άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Βρετανίας, να συνεργαστούν για την εξασφάλιση των πετρελαϊκών ροών από το στενό.

Για να πείσει την Κίνα, ο Τραμπ ασκεί επιπλέον πίεση. Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στους Financial Times, δήλωσε ότι θέλει να γνωρίζει αν η Κίνα θα παράσχει βοήθεια πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα. Χωρίς απάντηση, πρόσθεσε ο Τραμπ, ενδέχεται να αποφασίσει να αναβάλει το ταξίδι του.

«Είναι απολύτως λογικό οι άνθρωποι που επωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στους FT. «Πιστεύω ότι και η Κίνα πρέπει να βοηθήσει».

Ο Τραμπ ζητά από την Κίνα να διακινδυνεύσει τα δικά της στρατιωτικά μέσα σε έναν πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ εναντίον μιας χώρας φιλικής προς το Πεκίνο, και απειλεί ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις.

Ωστόσο, η Κίνα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις υπόλοιπες χώρες της Ασίας για να αντέξει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο έχει επιδιώξει να προστατευθεί από ένα πιθανό πετρελαϊκό σοκ συσσωρεύοντας αποθέματα αργού πετρελαίου, διαφοροποιώντας τις εισαγωγές του και επενδύοντας δισεκατομμύρια σε καθαρές μορφές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η ηλεκτροκίνηση.

Το CNN ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων από το στενό, υπό την προϋπόθεση ότι το πετρέλαιο θα διαπραγματεύεται σε κινεζικά γιουάν.

«Οι Κινέζοι μπορεί να πουν: “Εντάξει, ας περιμένουμε”», δήλωσε ο Μπερτ Χόφμαν, καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανατολικής Ασίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης. «Δεδομένου ότι είναι αρκετά ασφαλείς στρατηγικά, θα έχουν κάποιο περιθώριο ελιγμών», σημείωσε.

Το πλεονέκτημα

Ο πόλεμος, ο οποίος σύμφωνα με αξιωματούχους τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ θα συνεχιστεί για εβδομάδες, έχει επισκιάσει τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο που είχε αρχικά ανακοινώσει ο Τραμπ, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει εσωτερικές αντιδράσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

«Ο Τραμπ νιώθει μοναξιά στον κόσμο αυτές τις μέρες, κανείς δεν τον υποστηρίζει πραγματικά», δήλωσε ο Χένρι Χουϊγιάο Γουάνγκ, πρόεδρος της ερευνητικής ομάδας «Κέντρο για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση» με έδρα το Πεκίνο. «Έχει πραγματικά ταράξει τον κόσμο με τον πόλεμο στο Ιράν και βρίσκεται σε μια κάπως δύσκολη θέση», τόνισε.

Ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας Κυριακή ζητούσαν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ενόψει της παγκόσμιας αβεβαιότητας την Κυριακή, η Global Times, μια εθνικιστική εφημερίδα, καταδίκασε την ιδέα της αποστολής πολεμικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Πρόκειται πραγματικά για “κατανομή ευθυνών” – ή για κατανομή του κινδύνου ενός πολέμου που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον και δεν μπορεί να τελειώσει;», έγραψε ο ανώνυμος συντάκτης του άρθρου γνώμης.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με την έκκληση του Τραμπ και επανέλαβε τη σημασία της επικείμενης συνάντησης.

«Η διπλωματία σε επίπεδο αρχηγών κρατών διαδραματίζει αναπόφευκτο ρόλο στην παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε επικοινωνία όσον αφορά την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα», δήλωσε ο Λιν.

Η πρόταση του Τραμπ να αναβληθεί το ταξίδι έρχεται την ώρα που αξιωματούχοι των οικονομικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών στο Παρίσι σχετικά με πιθανές εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία και τα κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με το Reuters.

Η διαπραγματευτική του ισχύς έναντι της Κίνας δέχτηκε σημαντικό πλήγμα νωρίτερα φέτος, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας μονομερώς δασμούς σε όλους τους εμπορικούς εταίρους. Η κυβέρνησή του αναζητά πλέον άλλους μηχανισμούς για την επιβολή παρόμοιων δασμών.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Κίνα περισσότερο από ό,τι η Κίνα χρειάζεται τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Κινεζική επιρροή

Ο Τραμπ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ για ένα «πολύ κακό» μέλλον, εάν τα μέλη του δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμά του να στείλουν πολεμικά πλοία. Άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία, έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να το πράξουν.

Η Κίνα, ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους του Ιράν και ο μεγαλύτερος αγοραστής του πετρελαίου του, έχει ακόμη λιγότερους λόγους να συνταχθεί με τον Τραμπ.

Κινέζοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η Κίνα έχει επίσης επικρίνει τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον γειτονικών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

Αν και είναι απίθανο το Πεκίνο να αναλάβει δράση στο στενό του Ορμούζ, η χώρα έχει έννομο συμφέρον να επέλθει σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η Κίνα είναι σχετικά προστατευμένη από την πετρελαϊκή κρίση, αλλά δεν είναι απρόσβλητη από τις διευρυνόμενες επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας.

«Θα είναι επώδυνο», δήλωσε ο Τζα Ίαν Τσονγκ, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. «Θέλουν να διατηρήσουν την οικονομία τους σε λειτουργία».

Το Πεκίνο έχει επίσης τοποθετηθεί ως διπλωματικός ηγέτης μεταξύ των κρατών του Κόλπου και του Παγκόσμιου Νότου, έχοντας μεσολαβήσει σε μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων το 2023.

«Η Μέση Ανατολή είναι φαινομενικά μια περιοχή στην οποία το Πεκίνο έχει επενδύσει πολύ πολιτικό κεφάλαιο», δήλωσε ο Τσονγκ. «Θέλουν πράγματι να σταθεροποιηθούν τα πράγματα και να αναδείξουν τον ρόλο τους στην περιοχή, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα ρίχνει μια σκιά σε αυτές τις προσπάθειες», επεσήμανε.

