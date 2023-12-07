Λογαριασμός
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις πτήσεις των Osprey έπειτα από σειρά δυστυχημάτων

Το πιο πρόσφατο δυστύχημα με Οsprey που σημειώθηκε ήταν στα τέλη Νοεμβρίου, στην Ιαπωνία, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους οκτώ αμερικανοί στρατιώτες.

CV-22 Osprey

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι αναστέλλονται οι πτήσεις του στόλου των CV-22 Osprey «προληπτικά», έπειτα από θανατηφόρα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν υβριδικά αεροσκάφη του τύπου, με πιο πρόσφατο αυτό το οποίο στοίχισε τη ζωή σε οκτώ αμερικανούς στρατιωτικούς στην Ιαπωνία στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας (AFSOC) «αποφάσισε να υπάρξει επιχειρησιακή διακοπή» των πτήσεων αεροσκαφών του τύπου, που έχουν τη δυνατότητα να αποπροσγειώνονται κάθετα ως ελικόπτερα και να πετούν ως αεροσκάφη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του. Άλλη ανακοίνωση Τύπου, του σώματος των πεζοναυτών, ανέφερε πως η καθήλωση των αεροσκαφών στο έδαφος αποφασίστηκε «προληπτικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

