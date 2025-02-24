Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Τη δέσμευση της Βρετανίας να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία επανέλαβε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο κ. Στάρμερ τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, αναφορικά με την ασφάλεια και τις θεμελιώδεις αξίες της.

«Τρία χρόνια μετά τη βάρβαρη, πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιστορική στιγμή για την κοινή μας ασφάλεια και τις αξίες μας. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Three years on from Putin's barbaric full-scale invasion of Ukraine, we face a once in a generation moment for our collective security and values.



We continue to stand with Ukraine for a just and lasting peace.



Slava Ukraini. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 24, 2025

