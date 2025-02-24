Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα στήριξης του Στάρμερ στην Ουκρανία για τα 3 χρόνια πολέμου: «Στεκόμαστε στο πλευρό της για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Ο κ. Στάρμερ τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, αναφορικά με την ασφάλεια και τις θεμελιώδεις αξίες της

Στάρμερ

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Τη δέσμευση της Βρετανίας να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία επανέλαβε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο κ. Στάρμερ τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, αναφορικά με την ασφάλεια και τις θεμελιώδεις αξίες της.
«Τρία χρόνια μετά τη βάρβαρη, πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιστορική στιγμή για την κοινή μας ασφάλεια και τις αξίες μας. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιρ Στάρμερ Στήριξη Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark