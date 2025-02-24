Γκουτέρες: Θα πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι χώρες πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπογράμμισε σήμερα, ανήμερα της τρίτης επετείου από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

«Θα πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουμε ένα τέλος σε αυτήν τη σύγκρουση, και να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη βάση του Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης», δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η δήλωσή του γίνεται ενόψει αντιπαράθεσης για την Ουκρανία που αναμένεται να γίνει αργότερα σήμερα στη Νέα Υόρκη, με τις ΗΠΑ να ζητούν από τη Γενική Συνέλευση να υποστηρίξει σχέδιό τους ψηφίσματος, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, και το οποίο αντιπαρέθεσε σε αντίπαλο σχέδιο ψηφίσματος που κατατέθηκε από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Σε αυτό επαναλαμβάνεται το αίτημα του ΟΗΕ η Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία και να παύσει τις εχθροπραξίες.

Η Ουάσινγκτον άφησε σήμερα κενή την έδρα της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει της απόφασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποδεσμευτούν οι ΗΠΑ από αυτό, το οποίο είναι ο μόνος διακυβερνητικός οργανισμός που αποσκοπεί στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα «καταπνίγονται» στον κόσμο, κατήγγειλε ο ΓΓ του ΟΗΕ

Στην ίδια ομιλία από το βήμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, ο Γκουτέρες κατήγγειλε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο «καταπνίγονται το ένα μετά το άλλο».

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το οξυγόνο της ανθρωπότητας. Αλλά αυτά καταπνίγονται, το ένα μετά το άλλο», τόνισε. «Τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεχόμενα βίαιες επιθέσεις, βρίσκονται στα τελευταία τους οχυρά. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζει άμεση απειλή για όλους τους μηχανισμούς και τα συστήματα που δημιουργήθηκαν με μεγάλο αγώνα τα τελευταία 80 χρόνια για να προστατευθούν και να υπάρξει πρόοδος στα ανθρώπινα δικαιώματα», υπογράμμισε.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπνίγονται «από τους απολυταρχικούς, οι οποίοι συντρίβουν την αντιπολίτευση επειδή φοβούνται τι θα μπορούσε να κάνει ένας λαός που θα είχε όλα τα μέσα να δράσει», υπογράμμισε ο ΓΓ του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει παραδείγματα.

Κατήγγειλε επίσης τον ρόλο της «πατριαρχίας, η οποία εμποδίζει τα κορίτσια να πάνε σχολείο και τις γυναίκες να έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους» ή ακόμη καταδίκασε τους «πολεμοχαρείς, που περιγελούν το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ».

Ο Γκουτέρες σημείωσε επίσης ότι βλέπει μια απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην «κλιματική κρίση ή σε ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε ηθική χρεοκοπία, το οποίο στέκεται υπερβολικά συχνά εμπόδιο σε μεγαλύτερη ισότητα και βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κατήγγειλε ακόμη για άλλη μια φορά «ανεξέλεγκτες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, που φέρνουν μεγάλες ελπίδες, αλλά κρύβουν επίσης τη δυνατότητα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ένα μόνον κλικ».

Επιπλέον υπογράμμισε «την αυξανόμενη μισαλλοδοξία» απέναντι σε ολόκληρες ομάδες, αυτόχθονες λαούς, μετανάστες και πρόσφυγες, την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, ή τους ανθρώπους με αναπηρίες.

Εν γένει τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπνίγονται «από τον λόγο αυτών που κηρύττοντας τη διαίρεση και την οργή, θεωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι αγαθό για την ανθρωπότητα, αλλά εμπόδιο στην εξουσία, στο κέρδος και στον έλεγχο που επιθυμούν», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

