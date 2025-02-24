Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα συναντηθεί σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στις 16:00 (τοπική ώρα) στο υπουργείο 'Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον υφυπουργό 'Αμυνας, αρμόδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Luke Pollard και την υφυπουργό 'Αμυνας, αρμόδια για θέματα Αμυντικής Βιομηχανίας, Maria Eagle.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής 'Αμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων Tanmanjeet Singh Dhesi και μέλη της Επιτροπής (Βουλή των Κοινοτήτων, 17:15 τοπική ώρα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

