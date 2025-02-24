Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισε σήμερα να αναστείλει μια σειρά περιοριστικών μέτρων στη Συρία που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, καθώς και τη διευκόλυνση των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών συναλλαγών που σχετίζονται με την ενέργεια, τις μεταφορές και με σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας και ανασυγκρότησης.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ να υποστηρίξει μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία και την ταχεία οικονομική ανάκαμψη, ανασυγκρότηση και σταθεροποίησή της», τονίζει η ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες του και θα αξιολογήσει εάν θα μπορούσαν να ανασταλούν περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις. Θα συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη χώρα για να διασφαλίσει ότι αυτές οι αναστολές παραμένουν κατάλληλες.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο σήμερα αποφάσισε:

αναστολή των τομεακών μέτρων στους τομείς της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας) και των μεταφορών

διαγραφή πέντε οντοτήτων (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank και Syrian Arab Airlines) από τη λίστα εκείνων που υπόκεινται σε δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, καθώς και να επιτραπεί η διάθεση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στην κεντρική τράπεζα της Συρίας

εισαγωγή ορισμένων εξαιρέσεων από την απαγόρευση δημιουργίας τραπεζικών σχέσεων μεταξύ συριακών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός των εδαφών των κρατών μελών ώστε να επιτραπούν συναλλαγές που σχετίζονται με τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και συναλλαγές που απαιτούνται για ανθρωπιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανασυγκρότησης

να επεκταθεί επ' αόριστον η εφαρμογή της υφιστάμενης ανθρωπιστικής εξαίρεσης

καθιέρωση εξαίρεσης για προσωπική χρήση για τις απαγορεύσεις εξαγωγής ειδών πολυτελείας στη Συρία

Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι το Συμβούλιο διατηρεί τις κυρώσεις που σχετίζονται με το καθεστώς του Μπασαρ Αλ 'Ασαντ στον τομέα των χημικών όπλων και το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, καθώς και μια σειρά τομεακών μέτρων, όπως για το εμπόριο όπλων, τα αγαθά διπλής χρήσης, τον εξοπλισμό για εσωτερική καταστολή, το λογισμικό για παρακολούθηση και την εισαγωγή/εξαγωγή αγαθών συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κατά του καθεστώτος Αλ 'Ασαντ, που είναι υπεύθυνο για τη βίαιη καταστολή του συριακού άμαχου πληθυσμού. «Η πτώση του καθεστώτος Αλ 'Ασαντ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής ελπίδας για τον συριακό λαό. Όλοι οι Σύροι, στη χώρα και στη διασπορά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της χώρας τους. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό του συριακού λαού σε αυτή τη μεταβατική στιγμή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

