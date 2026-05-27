Το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας θα έχει πολλά σημαντικά άρθρα τα οποία θα προκαλέσουν εκπλήξεις, αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές, επισημαίνοντας πως αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλη τη Γαλάζια Πατρίδα και τις αρμοδιότητες της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο Νεντίμ Σενέρ, αρθρογράφος της Hurriyet, η Τουρκία κάνει άνετα βήματα και έχει σχεδιάσει αναλυτικά το τι θα κάνει με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. «Υπάρχουν κάποια κεφάλαια που ήδη γνωρίζουμε, αλλά πέρα από αυτά περιλαμβάνει πολλές βαθιές στρατηγικές τις οποίες θα τις δούμε και θα τις καταλάβουμε όταν εγκριθεί και θα το διαπιστώσουμε στην εφαρμογή των άρθρων», υπογραμμίζει.

«Θα πούμε αυτός ο νόμος πόσο σημαντικός είναι, μα πόσες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες μας δίνει. Ο νόμος χτίζεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έχει γίνει αναλυτική δουλειά από σημαντικούς επιστήμονες, έχουν εξεταστεί όλες οι πιθανότητες εντός της περιοχής της Γαλάζιας Πατρίδας, από το Διάστημα μέχρι και τον βυθό της θάλασσας».

Το CNN Turk μιλάει για παραβιάσεις εναέριου χώρου στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή, το CNN Turk κάνει λόγο για παραβιάσεις εναέριου χώρου στο Αιγαίο, καθώς ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως δεν θα ανεχθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις απειλές πολέμου.

Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο:

«Oι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν πως υπήρξαν αερομαχίες τουρκικών και ελληνικών μαχητικών F-16 στην περιοχή μεταξύ της Λέσβου και της Λήμνου και υποστήριξαν πως μέσα σε μια μέρα τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν 10 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο. Επίσης, η Αθήνα συζητάει το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιων περιοχών ευθύνης της Τουρκίας το οποίο επεξεργάζεται η Άγκυρα και αναμένεται να εγκριθεί μετά το μπαϊράμι ( γιορτή των θυσιών). Αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. O υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεν υπάρχουν τετελεσμένα της Τουρκίας και τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ούτε την απειλή αιτίας πολέμου».

Οζέλ: Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ο απόλυτος σουλτάνος της Τουρκίας

Νέα σφοδρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο έκπτωτος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ. Ειδικότερα, όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να γίνει ο απόλυτος σουλτάνος της Τουρκίας. «Μας φυλακίζει, μας κλείνει το κόμμα, δεν θα του το επιτρέψουμε».

«Το σχέδιό του είναι να φυλακίσει τον υποψήφιο μας για την προεδρία, τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Το σχέδιο είναι να αποδυναμώσει το κόμμα μας, να δημιουργήσει τη δική του κυριαρχία στο κόμμα μας για να φροντίσει να χάσουμε στις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Αυτό το ζήτημα είναι μεταξύ του έθνους και του Ταγίπ Ερντογάν. Το ζήτημα είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν οργανώνει πραξικόπημα εναντίον του CHP για να εμποδίσει να παραδώσει την εξουσία. Ο Ερντογάν έχει επινοήσει μια φόρμουλα: απόλυτη εξουσία στο CHP και ένας απόλυτος σουλτάνος επικεφαλής της Τουρκίας! Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό».

Τουρκικά ΜΜΕ: Νέο πολιτικό κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα

Δεν πέρασε απαρατήρητη από τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης η χθεσινή εκδήλωση στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε νέο πολιτικό κόμμα, με γνωστά δίκτυα όπως η Hurriyet και η Haberler να προχωρούν σε σχετικές αναφορές.

«Ο Τσίπρας είχε κυβερνήσει την Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης», σημειώνουν.

Πηγή: skai.gr

