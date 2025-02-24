Σε αποκαλυπτική συνέντευξη προέβη πρώην βοηθός του πρίγκιπα Ουίλιαμ μιλώντας για τη βαθιά οδύνη που βίωσε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου όταν πληροφορήθηκε τις διαδοχικές διαγνώσεις καρκίνου, της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον και του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun» αναφέρεται ότι ο Τζέισον Κνάουφ μίλησε στην αυστραλιανή εκπομπή «60 Minutes Australia» για ένα φορτισμένο τηλεφώνημα του πρίγκιπα.

«Μέσα σε δύο εβδομάδες, αν είσαι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μαθαίνεις ότι τόσο η σύζυγός σου όσο και ο πατέρας σου έχουν καρκίνο» ανέφερε ο Κνάουφ στην εκπομπή. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν φρικτό, απολύτως φρικτό. Ήταν τόσο άσχημα όσο δεν τον έχω δει ποτέ» πρόσθεσε.

Ο Κνάουφ, ο οποίος εργάστηκε στο παρελθόν και για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, τιμήθηκε με παράσημο το 2023 για τις υπηρεσίες του στη μοναρχία.

“Speaking in the documentary, Jason told how William was the 'lowest' he'd ever seen him, as he was informed about Kate's illness during a personal phone call with the prince.

He said: 'Within a couple of weeks if you're Prince William, you find out that both your wife and your… pic.twitter.com/DU6bTj028R — Sabirah Lohn 💕🦕🦖 (@SabirahLohn) February 23, 2025

Το 2018 εξέφρασε τις ανησυχίες του για τη συμπεριφορά της Μέγκαν Μαρκλ προς μέλη του προσωπικού, στέλνοντας ένα email στον γραμματέα του Ουίλιαμ.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ διεξήγαγε εσωτερική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ. Ο Κνάουφ αναφέρθηκε για τον έλεγχο που δέχτηκε μετά την παρέμβασή του και τη διαρροή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά μάλλον είναι αρκετά καλό. Ξέρετε, κάποιος που βοηθούσε άλλους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την δημοσιότητα, πιθανότατα έπρεπε να πάρει και ο ίδιος το φάρμακό του κάποια στιγμή».

Μιλώντας για τη σχέση του Ουίλιαμ με τον Χάρι, ο πρώην συνεργάτης είπε: «Είναι πολύ δύσκολο να εκτυλίσσονται τέτοια πράγματα δημόσια και γι' αυτό ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει επιλέξει να κρατήσει τις σκέψεις του ιδιωτικές. Νομίζω ότι όλοι εμείς που τον γνωρίζουμε πραγματικά πρέπει να το σεβαστούμε και να κάνουμε το ίδιο».

Και προσθέτει: «Αλλά θα πω, ότι ήταν δύσκολο και λυπηρό, ειδικά για όλους εμάς που τους γνωρίζουμε και τους δύο. Εργάστηκα πολύ στενά με τους δύο τους και περάσαμε πολλές υπέροχες στιγμές».

Μετά τη συνεργασία του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο Κνάουφ έγινε διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Ιδρύματος, πριν παραιτηθεί το 2021, όπως αναφέρει το Deadline.

Πηγή: skai.gr

