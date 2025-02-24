Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η επικείμενη συνάντηση του Κιρ Στάρμερ με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον χαρακτηρίζεται ως η πιο κρίσιμη διμερής επαφή μεταξύ Βρετανού πρωθυπουργού και Αμερικάνου προέδρου από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ποτέ άλλοτε η εξωτερική πολιτική των δύο χωρών δεν κινδύνευε τόσο πολύ να αποκλίνει. Είναι μια πολύ, πολύ επικίνδυνη στιγμή», δήλωσε στους Times ο Ουίλιαμ Χέιγκ, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.

Στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ και η ομάδα του επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Ο Στάρμερ σκοπεύει να αξιοποιήσει τη συνάντησή του με τον Τραμπ για να προωθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία, στην οποία οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν μεγάλο μέρος του οικονομικού και στρατιωτικού βάρους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο στόχος είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική κίνηση του Πούτιν, είτε προς τις χώρες της Βαλτικής είτε σε άλλα σημεία της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τους Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση σε δύο καίρια ζητήματα:

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές δεσμεύσεις εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Μακροπρόθεσμη σταθερότητα: Η Ουκρανία πρέπει να εξέλθει από τη συμφωνία ως μια βιώσιμη, κυρίαρχη χώρα, με τα απαραίτητα οικονομικά και στρατιωτικά μέσα για να ανασυγκροτηθεί.

Ο πρωθυπουργός σκοπεύει να πλαισιώσει τα αιτήματά του τόσο για την ασφάλεια όσο και για την οικονομία με τρόπο που θα επιτρέψει στον Τραμπ να θεωρήσει ότι βγήκε νικητής από τις συνομιλίες. Παράλληλα, σύμφωνα με την Telegraph, σχεδιάζει να τον προσκαλέσει για επίσημη κρατική επίσκεψη στο Λονδίνο.

Ο Στάρμερ θα επισημάνει ότι η επιτυχία οποιασδήποτε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας θα κριθεί τόσο από την ιστορία όσο και από τις αποφάσεις της αμερικανικής ηγεσίας. Σε μια προσπάθεια σύγκλισης με τον Τραμπ, θα τονίσει ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, διαβεβαιώνοντας ότι η Βρετανία όχι μόνο θα αυξήσει τις δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αλλά και θα χαράξει πορεία προς το 3%.

Στο μεταξύ, να τηρήσει μία σκληρότερη στάση καλεί τον Βρετανό πρωθυπουργό ο ηγέτης των Φιελελύθερων Δημοκρατών. «Ήρθε η ώρα ο Στάρμερ να υπερασπιστεί τη Βρετανία και τους συμμάχους μας στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εντ Ντέιβι, στον Independent προειδοποιώντας ότι τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ «θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί στη Μόσχα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην υπουργός Άμυνας, Γκάβιν Γουίλιαμσον, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τις ψεύτικες ειδήσεις και μια ψευδή αφήγηση να γίνουν αποδεκτές».

«Αυτό πρέπει να αποκρούεται κάθε στιγμή. Και αν αυτό προσβάλει ορισμένους ανθρώπους, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα», πρόσθεσε μιλώντας στον Independent ο Γουίλιαμσον.

Πηγή: skai.gr

