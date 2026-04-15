Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ επέμεινε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις του Τραμπ, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αλλάξει τους όρους μιας εμπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την άρνησή του να εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Η θέση μου για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν σαφής από την αρχή. Δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι δικός μας πόλεμος», δήλωσε ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου στους βουλευτές.

«Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Δεν πρόκειται να υποχωρήσω. Δεν είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον πόλεμο και δεν θα το κάνουμε.»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του στο Sky News προειδοποίησε ότι η «καλή εμπορική συμφωνία» που είχε προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο «μπορεί πάντα να αλλάξει».

Δείτε live όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.