Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την πορεία της οικονομίας, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η σύγκρουση με το Ιράν. Όπως ανέφερε, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί το τρέχον τρίμηνο εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, ωστόσο η συνολική εικόνα παραμένει θετική και οι προοπτικές ανάκαμψης είναι ισχυρές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πρόσφατα μικροοικονομικά δεδομένα, τα οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά», υπογραμμίζοντας ότι αντικατοπτρίζουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, κάτι που αποτελεί σημαντική ένδειξη για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διασφαλίσει δίκαιες πρακτικές στην αγορά καυσίμων, επισημαίνοντας την πρόθεση να διατηρηθούν «έντιμες» οι τιμές στα πρατήρια λιανικής, προς όφελος των καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

