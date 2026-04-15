Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Έχεις άδεια να εκτελέσεις»: Ο διάλογος πιλότου και διοικητή τη στιγμή επίθεσης στον νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τον διάλογο μεταξύ πιλότου επιθετικού ελικοπτέρου και διοικητή τάγματος της Ταξιαρχίας Γκιβάτι

Λίβανος-Ισραήλ

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τον διάλογο μεταξύ πιλότου επιθετικού ελικοπτέρου και διοικητή τάγματος της Ταξιαρχίας Γκιβάτι, τη στιγμή που εξαπολύεται πυραυλική επίθεση στο νότιο Λίβανο.

«Δεν βρισκόμαστε κοντά, έχεις άδεια να εκτελέσεις», ακούγεται να λέει ο διοικητής του τάγματος “Shaked” της Ταξιαρχίας Γκιβάτι. 

«Πύραυλος στον αέρα», απαντά ο πιλότος του επιθετικού ελικοπτέρου, καταγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της συνεργασίας αεροπορίας και χερσαίων δυνάμεων.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στην ανάρτησή της αναφέρει ότι πραγματοποιεί επιθέσεις και παρέχει συνεχή υποστήριξη στις χερσαίες δυνάμεις και μέχρι στιγμής έχει πλήξει εκατοντάδες τρομοκρατικές υποδομές της οργάνωσης Χεζμπολάχ, με στόχο την αποτροπή απειλής κατά των δυνάμεων.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Λίβανος Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark