Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τον διάλογο μεταξύ πιλότου επιθετικού ελικοπτέρου και διοικητή τάγματος της Ταξιαρχίας Γκιβάτι, τη στιγμή που εξαπολύεται πυραυλική επίθεση στο νότιο Λίβανο.

«Δεν βρισκόμαστε κοντά, έχεις άδεια να εκτελέσεις», ακούγεται να λέει ο διοικητής του τάγματος “Shaked” της Ταξιαρχίας Γκιβάτι.

«Πύραυλος στον αέρα», απαντά ο πιλότος του επιθετικού ελικοπτέρου, καταγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της συνεργασίας αεροπορίας και χερσαίων δυνάμεων.

מג״ד שקד בחטיבת גבעתי: ״אנחנו לא בקרבה, אתה רשאי לבצע״ טייס מסוק הקרב: ״טיל באוויר״; צפו בתיעוד משיתוף הפעולה בין חיל-האוויר לכוחות חטיבת גבעתי



חיל-האוויר ממשיך לתקוף בדרום לבנון ולסייע לכוחות הקרקעיים הפועלים בדרום לבנון.



במסגרת שיתוף הפעולה, חיל-האוויר תוקף ומסייע באופן שוטף… pic.twitter.com/P7sJ7YrCWz — Israeli Air Force (@IAFsite) April 15, 2026

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στην ανάρτησή της αναφέρει ότι πραγματοποιεί επιθέσεις και παρέχει συνεχή υποστήριξη στις χερσαίες δυνάμεις και μέχρι στιγμής έχει πλήξει εκατοντάδες τρομοκρατικές υποδομές της οργάνωσης Χεζμπολάχ, με στόχο την αποτροπή απειλής κατά των δυνάμεων.





Πηγή: skai.gr

