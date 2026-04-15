Το τέλος του πολέμου είναι κοντά, λέει ο Τραμπ - «Βλέπει» επανεκκίνηση των συνομιλιών με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες» και λέει ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν «σχεδόν τελείωσε».

«Νομίζω ότι πλησιάζει το τέλος του, ναι» είπε στο Fox News και εξήγησε: «Εννοώ ότι βλέπω πολύ κοντά το τέλος του» πρόσθεσε.

Ωστόσο, η Τεχεράνη αναφέρει ότι «δεν υπάρχει καμία πληροφορία» για οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με δεύτερη συνάντηση.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς λέει ότι ο Τραμπ θέλει να επιτύχει μια «μεγάλη συμφωνία» με το Ιράν, αλλά αναγνωρίζει τη δυσκολία επίλυσης της δυσπιστίας μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις, αφού συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση της επιρροής της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια έχει «εφαρμοστεί πλήρως» και έχει «σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό «επικίνδυνο και ανεύθυνο», ενώ το Ιράν δηλώνει ότι αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας του.



