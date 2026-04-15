Τραμπ: Οι τεταμένες σχέσεις με τη Βρετανία δεν θα επισκιάσουν τη επίσκεψη του Καρόλου

H «ειδική σχέση» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου είναι τεταμμένη, αλλά ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την επικείμενη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Αμερική, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Τραμπ επέκρινε για ακόμη μία φορά τον Κιρ Στάρμερ για τις πολιτικές του, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της μετανάστευσης, και επανέλαβε την απογοήτευσή του που το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν ενεπλάκησαν στον πόλεμο με το Ιράν όταν οι ΗΠΑ «τους χρειάζονταν».

Παρά τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, ο βασιλιάς Κάρολος θα πραγματοποιήσει τετραήμερο ταξίδι στην Αμερική αργότερα αυτόν τον μήνα.

Μιλώντας λίγες ώρες αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δημοσίευσαν λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του βασιλιά στις ΗΠΑ, ο Τραμπ περιέγραψε τον Κάρολο ως «σπουδαίο κύριο».

«Τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Είναι υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος», είπε.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η τεταμένη σχέση του με τον Στάρμερ δεν θα επισκίαζε «καθόλου» την βασιλική επίσκεψη.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι η «καλή εμπορική συμφωνία» που είχε προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο «μπορεί πάντα να αλλάξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.