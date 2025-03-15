Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε χθες Παρασκευή τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως «δεν είναι σοβαρός» όταν μιλά για ειρήνη, αφού η Μόσχα εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν να παίξει παιχνίδια με το σχέδιο συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος (των ΗΠΑ) Τραμπ», τόνισε ο βρετανός πρωθυπουργός την παραμονή της τηλεδιάσκεψης περίπου 25 ηγετών της αποκαλούμενης «συμμαχίας προθύμων» για «την υποστήριξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία.

Ο Στάρμερ επέκρινε το Κρεμλίνο πως απαξιώνει πλήρως την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, δείχνοντας πως ο Πούτιν «δεν είναι σοβαρός» όταν μιλά για ειρήνη. Ο ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να κωλυσιεργήσει, υποστήριξε ο βρετανός πρωθυπουργός, θέτοντας «άσκοπους όρους» για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας το συντομότερο δυνατόν και άσκησαν έντονες πιέσεις στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τελικά συμφώνησε την Τρίτη σε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός εφόσον και η Ρωσία δεσμευτεί. Ωστόσο, ο Πούτιν εξέφρασε επιφυλάξεις, απαριθμώντας ζητήματα που κατά τον ίδιο χρειάζονται διευκρίνιση, φροντίζοντας να μην απορρίψει εντελώς την πρωτοβουλία Τραμπ.

«Εάν η Ρωσία έρθει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιβλέψουμε την εκεχειρία και να διασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μια σοβαρή και διαρκής ειρήνευση», δήλωσε ο Στάρμερ. Σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε ο βρετανός πρωθυπουργός, «η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις οικονομικές πιέσεις στη Ρωσία προκειμένου να υποχρεωθεί να σταματήσει τον πόλεμο».

«Το μήνυμά μου προς το Κρεμλίνο δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: σταματήστε τις βάρβαρες επιθέσεις στην Ουκρανία, μια για πάντα, και συμφωνήστε σε κατάπαυση του πυρός τώρα», υπογραμμίζει ο βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος καταβάλλει έντονες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων» θα αναζητηθούν τρόποι για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Τουρκία έχουν δηλώσει έτοιμες να αναπτύξουν δυνάμεις στην Ουκρανία εφόσον χρειαστεί, ενώ άλλες χώρες σκοπεύουν να παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη.

Πηγή: skai.gr

