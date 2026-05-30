Πανελλαδικές: Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Το skai.gr, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, θα δημοσιεύει άμεσα τα θέματα, τις εκτιμήσεις και τις προτεινόμενες απαντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4-15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

16-25 Ιουνίου: εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

15-26 Ιουνίου: υγειονομικές εξετάσεις και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ

Η φετινή περίοδος εξετάσεων ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου, με τους υποψηφίους να διανύουν την πιο απαιτητική φάση της σχολικής χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.