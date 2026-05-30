Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης των πέντε χωρικών που είχαν παγιδευτεί για περισσότερες από οκτώ ημέρες σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στο Λάος, καθώς όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός του σπηλαίου. Η επιτυχία της αποστολής ήρθε παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι διασώστες, οι οποίοι εργάζονταν σε στενά, σκοτεινά και πλημμυρισμένα περάσματα.

Ο πρώτος από τους εγκλωβισμένους διασώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο ακολούθησαν οι υπόλοιποι τέσσερις. Σύμφωνα με μέλη της ομάδας διάσωσης, οι τέσσερις άνδρες κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να βγουν μόνοι τους, περπατώντας και έρποντας μέσα από τα τμήματα του σπηλαίου που είχαν πλέον καταστεί προσβάσιμα χάρη στις συνεχείς αντλήσεις νερού.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Δύο ακόμη χωρικοί παραμένουν αγνοούμενοι και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου μπορεί να βρίσκονται. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο αυτοί άνδρες εκτιμάται ότι είχαν εισέλθει στο σπήλαιο νωρίτερα και ξεχωριστά από την ομάδα των πέντε που εντοπίστηκε και διασώθηκε.

Οι ομάδες διάσωσης δηλώνουν ότι αξιολογούν συνεχώς την κατάσταση και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους. Ο Μαλαισιανός δύτης διάσωσης Λι Κιαν Λι ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη μεταφορά επιπλέον αντλητικού εξοπλισμού βαθύτερα μέσα στο σπήλαιο, ώστε να απομακρυνθούν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες νερού πριν ξεκινήσει νέα φάση ερευνών.

Παράλληλα, άλλες ομάδες εξερευνούν διαφορετική πλευρά του βουνού αναζητώντας εναλλακτική πρόσβαση. Κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει στο παρελθόν ότι άνθρωποι είχαν εισέλθει σε σημείο που θεωρείται κοντά στην πιθανή θέση των δύο αγνοουμένων και ότι από εκεί ακούγονταν ήχοι οχημάτων και ανθρώπινες φωνές. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι διασώστες προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το συγκεκριμένο σημείο και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποια εναλλακτική διαδρομή που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στους δύο αγνοούμενους χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από τα πιο επικίνδυνα πλημμυρισμένα τμήματα του σπηλαίου.

Από την αρχή της επιχείρησης, οι δύτες είχαν προειδοποιήσει ότι η αποστολή ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και τη στάθμη των υδάτων. Μάλιστα, αρχικά δεν θεωρούσαν πιθανό να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν όλους τους παγιδευμένους μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Παρά την επιτυχή διάσωση των πέντε χωρικών, η μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται, καθώς οι διασώστες επικεντρώνουν πλέον όλες τους τις προσπάθειες στον εντοπισμό και τη διάσωση των δύο τελευταίων αγνοουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.