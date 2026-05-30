Ρωσία: Ουκρανικά πλήγματα με drones στο λιμάνι Ταγκανρόγκ

Η φωτιά στο δεξαμενόπλοιο στο Ταγκανρόγκ κατασβέστηκε χωρίς διαρροή πετρελαίου και υπήρξαν δύο τραυματίες - Παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στρατιωτικό drone

Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκό διυλιστήριο στην πόλη Ταγκανρόγκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, καθώς και δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» και πετρελαϊκό τερματικό στην κατεχόμενη Κριμαία, δήλωσε το Σάββατο ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως ανέφερε Ρόμπερτ Μπρόβντι στην εφαρμογή Telegram, οι δυνάμεις drones έπληξαν επίσης 23 στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων δύο αεροσκάφη ναυτικής αναγνώρισης μεγάλης εμβέλειας Tupolev-142 και ένα πυραυλικό σύστημα Iskander.

Τα ουκρανικά πλήγματα επιβεβαίωσαν οι αρχές της περιφέρειας Ροστόφ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Γιούρι Σλιούσαρ, δήλωσε στο Telegram ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο δεξαμενόπλοιο και στο λιμάνι του Ταγκανρόγκ -μια πόλη περίπου 240.000 κατοίκων- έχουν κατασβεστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για πετρελαιοκηλίδα. Πρόσθεσε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

Η δήμαρχος της πόλης, Σβετλάνα Καμπούλοβα, δήλωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που είχε κηρυχθεί στις 27 Μαΐου, παρατάθηκε.

Στη γειτονική περιφέρεια Κρασνοντάρ, οι αρχές του Αρμαβίρ, που έχει πληθυσμό 185.000 κατοίκων, ανακοίνωσαν ότι πυρκαγιά που ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη βιομηχανική ζώνη της πόλης τέθηκε υπό έλεγχο και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Σλιούσαρ, δήλωσε ότι σχεδόν 50 drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια, με επιθέσεις να αναφέρονται σε ολόκληρη την επαρχία, η οποία συνορεύει με το Ντονμπάς της Ουκρανίας, επίκεντρο των μαχών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Εκτός του Ταγκανρόγκ, είπε, αναφέρθηκαν μόνο μικρές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

