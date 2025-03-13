Πόλεμος στην Ουκρανία: Περιμένοντας τον Πούτιν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Την ελπίδα οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε ισχυρά βήματα κατά της Ρωσίας, εάν η Μόσχα δεν στηρίξει το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, το οποίο συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αμερικανική αντιπροσωπεία και την ουκρανική στη Σαουδική Αραβία εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι έχει λάβει «θετικά μηνύματα» σχετικά με μία πιθανή εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας για να σημειώσει, όμως στη συνέχεια, πως «ένα θετικό μήνυμα δεν σημαίνει τίποτε».

Με τη στάση της Μόσχας να εξακολουθεί να αποτελεί ερώτημα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Αμερικανοί αξιωματούχοι μεταβαίνουν στη Ρωσία για να συζητήσουν την πρόταση για παύση των εχθροπραξιών διάρκειας 30 ημερών. Υπογράμμισε όμως πως «όλα πλέον εξαρτώνται από τη Ρωσία» - όπως ακριβώς είχε τονίσει δύο ημέρες πριν και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο από τη Τζέντα.

Για τους αναλυτές η Ουάσινγκτον δεν θα σταματήσει να ασκεί πίεση στη Μόσχα – έστω κι εμμέσως – προκειμένου το Κρεμλίνο να ανάψει το πολυπόθητο για τις Ηνωμένες Πολιτείες πράσινο φως στο σχέδιο πρότασης εκεχειρίας με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρει πως σε περίπτωση που η ρωσική πλευρά το απορρίψει, τότε ναι «υπάρχουν πράγματα που μπορεί κανείς να πράξει σε οικονομικό επίπεδο τα οποία θα ήταν πολύ κακά για τη Ρωσία». Aμεσα ωστόσο φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν θα ήθελε να φτάσει σε αυτό το σημείο για να επαναλάβει ότι «θέλει ειρήνη».

Από την πλευρά της η Μόσχα, μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως περιμένει να ενημερωθεί από την Ουάσιγκτον για τις λεπτομέρειες των αμερικανο-ουκρανικών συνομιλιών στη Τζέντα προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσει. Την ίδια στιγμή, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των προέδρων Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, όπως προσέθεσε ο κ. Πεσκόφ, μπορεί να οργανωθεί και πολύ άμεσα, εάν κριθεί απαραίτητο.

Αν και το Κρεμλίνο δεν το έχει επιβεβαιώσει, στη ρωσική πρωτεύουσα αναμένεται να φτάσει εντός της εβδομάδας ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας και να τον ενημερώσει για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Τζέντα. Ήδη χθες ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε το ταξίδι Γουίτκοφ στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους για τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η Μόσχα.

Ειδικότερα, τονίζουν ότι δεν αποκλείεται η ρωσική πλευρά να δείξει απρόθυμη να σταματήσει, αυτή τη στιγμή, τις μάχες και δη στην περιοχή του Κουρσκ στα δυτικά της Ρωσίας, όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακτούν εδάφη, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των Ουκρανών μετά την αιφνιδιαστική ουκρανική εισβολή το περασμένο καλοκαίρι.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Ρώσου γερουσιαστή, Κονσταντίν Κοσάτσεφ στην πλατφόρμα Telegram, ο οποίος τόνιζε ότι «η Ρωσία προελαύνει» και ότι «οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να γίνει με τους δικούς μας όρους και όχι με τους όρους των Αμερικανών».

Σε αυτό το κλίμα μονάχα τυχαία δεν μοιάζει η επιλογή του Βλάντιμιρ Πούτιν να επισκεφθεί, όπως μεταδίδουν ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, την περιοχή του Κουρσκ χθες για πρώτη φορά έπειτα από την εισβολή των Ουκρανών και μάλιστα φορώντας στρατιωτική στολή.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Ρωσίας επισκέφθηκε κέντρο ελέγχου πληροφοριών συνοδευόμενος από τον αρχηγό του ρωσικού επιτελείου στρατού, Βαλερί Γκερασίμοφ, ο οποίος τον ενημέρωσε πως τα στρατεύματα των Ουκρανών έχουν περικυκλωθεί από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Γκερασίμοφ είπε στον Ρώσο πρόεδρο πως κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων, αιχμαλωτίστηκαν 430 Ουκρανοί στρατιώτες.

Από την πλευρά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιβεβαιώνοντας πως η μπάλα είναι πράγματι στην πλευρά της Ρωσίας απάντησε ότι και οι 430 αιχμάλωτοι θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες» και, στη συνέχεια, τόνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει να απελευθερώσουν πλήρως την περιοχή, την οποία το Κίεβο ήλπιζε να χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι των συνομιλιών για να αναγκάσει τη Μόσχα να την ανταλλάξει με υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.