Όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο είπε τη φράση «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας», αμέσως μετά τη συμφωνία που είχαν οι ΗΠΑ με την Ουκρανία για κατάπαυση του πυρός νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δεν περίμενε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα την αποκρούσει την μπάλα με τόση ευκολία.

Στις χθεσινές του δηλώσεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν επιχείρησε ένα ριψοκίνδυνο σουτ με υψηλό ρίσκο προκειμένου να κερδίσει γρήγορα έναν πόντο. Αντίθετα, επέλεξε με έναν έξυπνο τρόπο να μη δώσει μια ευθεία απάντηση προκειμένου να καθυστερήσει όσο μπορεί την κατάπαυση του πυρός. Για τον Πούτιν άλλωστε, αυτή είναι μια συνηθισμένη τακτική που έχει εφαρμόσει αρκετές φορές εξαντλώντας επιδέξια τις αντοχές και την προσοχή των συνομιλητών αντιπάλων του μέχρι να πάρει αυτό που θέλει, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Politico.

Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ από εδώ και πέρα αφού στην πραγματικότητα εκείνος είναι που βιάζεται τόσο πολύ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέδειξε με τις χθεσινές του δηλώσεις ότι κατανοεί πλήρως τη ψυχολογία του Τραμπ γι αυτό και αντί να επιτεθεί προκαλώντας την οργή του αμερικανού προέδρου επέλεξε να τον επαινέσει πριν του πετάξει την μπάλα. Η προσωρινή εκεχειρία ήταν «σωστή» και «την υποστηρίζουμε», είπε ο Ρώσος ηγέτης, αλλά, δυστυχώς, παρουσιάστηκαν πολλά εμπόδια. Οι ουκρανικές μονάδες περικυκλώθηκαν στο Κουρσκ της Ρωσίας και μπορούν είτε να αναγκαστούν να «παραδοθούν ή να πεθάνουν», εξήγησε ο Πούτιν.

«Αν σταματήσουμε τις εχθροπραξίες για 30 ημέρες, τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι όσοι είναι εκεί θα τεθούν εκτός μάχης;» διερωτήθηκε αφού σε περίπτωση κατάπαυσης ίσως η Ουκρανία να έχει τη δυνατότητα να ανασυνταχθεί και να κινητοποιήσει νέα στρατεύματα λαμβάνοντας παράλληλα όπλα από τη Δύση.

«Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας… Ίσως έχουμε ένα τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Τραμπ και να το συζητήσουμε μαζί του» είπε.

Για όποιον όμως είχε παρακολουθήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μόλις την προηγούμενη μέρα από τις δηλώσεις Πούτιν, θα διαπίστωνε ότι είχε δώσει ένα master class διάρκειας μισής ώρας για τη διπλωματία που χρησιμοποιεί ο Πούτιν, κάτι που θα έπρεπε να ήταν μια προειδοποίηση για τον Λευκό Οίκο. Διότι αν τον είχαν παρακολουθήσει θα διαπίστωναν ότι η Ρωσία σχεδίαζε να υποδυθεί τον Τραμπ, όπως έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα με τη Συρία, χρησιμοποιώντας τακτικές καθυστέρησης.

Φυσικά, σε αντίθεση με τον Ομπάμα, κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ διέταξε αεροπορική επιδρομή σε αεροπορική βάση της συριακής κυβέρνησης ως απάντηση σε επίθεση με χημικά όπλα. Επομένως, ο Πούτιν αναμφίβολα γνώριζε ότι ένας εκνευρισμένος Τραμπ μπορεί να επιτεθεί. Εξ ου και η προσεκτική βαθμονόμηση της απάντησής του στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

Και μέχρι στιγμής, το έργο φαίνεται να πηγαίνει όπως το έχει σχεδιάσει. Για τον Τραμπ, η απάντηση του Πούτιν ήταν «πολλά υποσχόμενη».

«Θα ήθελα πολύ να συναντηθώ μαζί του ή να μιλήσω μαζί του. Αλλά πρέπει να το ολοκληρώσουμε γρήγορα [μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός]», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Politico αυτή η απάντηση που έδωσε ο Τραμπ ήταν απλά μουσική στα αυτιά του Πούτιν.

Ο Ουκρανός βουλευτής Yehor Cherniev είπε στο Politico ότι δεν εξεπλάγη με την απάντηση που έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Ήταν προβλέψιμο γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Πούτιν δεν ήθελε να πει ναι, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι λόγω της πιθανής αντίδρασης του Τραμπ. Νομίζω ότι απλώς προσπαθεί να πάρει το χρόνο του και γι' αυτό πρότεινε ορισμένους πρόσθετους όρους για την 30ήμερη κατάπαυση του πυρός».

Ωστόσο, παραμένει αισιόδοξος ότι ο Τραμπ θα ωθήσει τον Πούτιν να πάρει μια απόφαση: «Θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, επειδή είδα χθες ότι ο Τραμπ έχει ήδη μιλήσει για πρόσθετες κυρώσεις στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Είναι συνήθης πρακτική του Πούτιν να δίνει κάποια ελπίδα ότι θα πει ναι, αλλά στη συνέχεια καθυστερεί και χρησιμοποιήσει το χρόνο για να πετύχει τους στόχους του. Ελπίζω ότι η αντίδραση του Τραμπ να είναι αρκετά γρήγορη».

Όμως και ο Τραμπ δεν έχει και πολλές επιλογές για να αναγκάσει τον Πούτιν να πάρει μια απόφαση. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, απείλησε να ασκήσει οικονομική πίεση στη Ρωσία εάν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός: «Μπορώ να κάνω πράγματα στον οικονομικό τομέα που θα ήταν πολύ άσχημα για τη Ρωσία. Δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί θέλω να έχω ειρήνη. Από οικονομικής άποψης… θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα πολύ άσχημα για τη Ρωσία. Θα ήταν καταστροφικό» τόνισε.

Το ζήτημα όμως είναι ότι η Ρωσία έχει ήδη τιμωρηθεί με κάθε τρόπο από τότε που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια. Ένας πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι ο σκιώδης στόλος, ο οποίος βοήθησε τη Μόσχα να αποφύγει τις υπάρχουσες κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου. Αλλά αυτό θα έχει αντίκτυπο για τους Αμερικανούς καταναλωτές που ήδη παλεύουν με τις υψηλές τιμές λιανικής, προκαλώντας μια παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε επίσης να προσπαθήσει να επεκτείνει την απαγόρευση στα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν το σύστημα επεξεργασίας χρηματοοικονομικών συναλλαγών SWIFT, το οποίο μέχρι στιγμής περιλαμβάνει μόνο λίγες ρωσικές τράπεζες. Αλλά αυτό θα προκαλούσε περισσότερο ταλαιπωρία, παρά θα αποτελούσε ένα ισχυρό χτύπημα.

«Ο Τραμπ ανησυχεί πολύ περισσότερο για αυτή τη συμφωνία παρά για την Ουκρανία», δήλωσε ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφο. «Αυτό δίνει στον Πούτιν δύναμη».





