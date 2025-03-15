Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Το ταξίδι του συμπίπτει χρονικά με τις διαβουλεύσεις επί της αμερικανικής πρότασης για εκεχειρία στον πόλεμο της Ουκρανίας. Χιλιάδες βορειοκορεάτες στρατιώτες φέρονται να αναπτύχθηκαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ προκειμένου να υποστηρίξουν τα ρωσικά στρατεύματα στις επιχειρήσεις τους εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που εισέβαλαν εκεί τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Ρουντένκο είχε ενεργό ρόλο στη διαδικασία σύσφιξης των σχέσεων Μόσχας-Πιονγκγιάνγκ μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ήταν επίσης μέλος των ρωσικών αντιπροσωπειών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στις αρχές του πολέμου.

Το KCNA μεταδίδει πως ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε μνημείο στη βορειοκορεατική πρωτεύουσα, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Χθες Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να χαρίσει τη ζωή στους ουκρανούς στρατιώτες που φέρονται να έχουν περικυκλωθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να δεσμεύεται για αυτό εφόσον παραδοθούν.

