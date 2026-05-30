Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία» για τρίτη φορά

«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μοχσέν Ρεζαΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», δήλωσε το Σάββατο ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι δύο προηγούμενες φορές φαίνεται να παραπέμπουν στην ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπολύθηκε κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και στην αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω έμμεσων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark