Σύμβουλος του Χαμενεΐ: Ο Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία» για τρίτη φορά

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», δήλωσε το Σάββατο ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، رییس جمهور آمریکا برای سومین بار در حال خیانت به دیپلماسی است. او با ادامه محاصره دریایی و زیاده‌خواهی در مذاکرات، بیش از پیش ثابت کرد که اهل مذاکره نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کند. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 30, 2026

Οι δύο προηγούμενες φορές φαίνεται να παραπέμπουν στην ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπολύθηκε κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και στην αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω έμμεσων συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

