Cupra: Οι δρόμοι γίνονται το πιο ισχυρό «πανεπιστήμιο» για το λανσάρισμα του νέου Raval

Η CUPRA παρουσιάζει το ‘University of the Streets’, την παγκόσμια καμπάνια λανσαρίσματος για το CUPRA Raval, το ριζοσπαστικό, νέο αμιγώς 100% ηλεκτρικό και ‘game changer’ αυτοκίνητό της. Βασισμένο στην πεποίθηση ότι οι δρόμοι σου διδάσκουν τα πιο ουσιαστικά μαθήματα ζωής, περισσότερο από τις αίθουσες διδασκαλίας, η καμπάνια αποτυπώνει μία νοοτροπία του να μην σταματάς ποτέ να μαθαίνεις στο ‘University of the Streets’ εμπνέοντας μία νέα γενιά να βρει τον δικό της δρόμο προς την επιτυχία.

Από τους δρόμους του Raval στον κόσμο

Με φόντο τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, η CUPRA μεταμορφώνει τη γειτονιά σε παγκόσμιο κόμβο συζήτησης. Το ‘University of the Streets’, φέρνει κοντά ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο μουσικής, σπορ και urban κουλτούρας, όχι μόνο για να αντικατοπτρίσει μία νέα γενιά που διαμορφώνει τον πολιτισμό μέσα από διαφορετικούς τομείς, αλλά και για να τοποθετήσει το ταλέντο και το CUPRA Raval στο επίκεντρο της ιστορίας.

Η καμπάνια αναδεικνύει τις βασικές αρχές που πρεσβεύει το ‘University of the Streets’, όπως αυτές εκφράζονται από τους Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Kim Petras, Theodora και Lancey Foux, καθώς και από τους παίχτες της FC Barcelona Vicky López, Pedri, Fermín López, Alejandro Balde, Pau Cubarsí και Ferran Torres.

Αντί να εστιάζει σε έναν μόνο πρωταγωνιστή, η καμπάνια υιοθετεί μια συλλογική προσέγγιση, ευθυγραμμισμένη με την street κουλτούρα. Ο καθένας από αυτούς εκφράζει μια νέα μορφή ιστορίας επιτυχίας: όχι καθορισμένη από κανόνες ή θεσμούς αλλά από αφοσίωση και την ικανότητα να δημιουργεί τον δικό του δρόμο. Μαζί δίνουν φωνή σε μία γενιά, η οποία δεν περιμένει έγκριση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δρόμοι δεν αποτελούν απλά φόντο, αλλά έναν χώρο όπου το ταλέντο διαμορφώνεται, μοιράζεται και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς.

Ένα μανιφέστο όχι μία ομιλία αποφοίτησης

Στον πυρήνα του, το ‘University of the Streets’ βασίζεται σε μία πραγματικότητα: κάποια από τα πιο σημαντικά μαθήματα της ζωής διδάσκονται έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η ταινία της καμπάνιας επανασυστήνει μία παραδοσιακή ομιλία αποφοίτησης, μεταβαίνοντας σταδιακά από ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, στους δρόμους. Αυτό το οποίο ξεκινά ως μία δομημένη αφήγηση, διαλύεται, δίνοντας τη θέση του σε μία πιο ανοιχτή και συλλογική φωνή διαμορφωμένη πέρα από τα καθιερωμένα πλαίσια. Το αποτέλεσμα είναι μια αλλαγή οπτικής: από τη δομημένη μάθηση στην εμπειρία, από τους κανόνες στο ένστικτο, από τις προσδοκίες στους δρόμους.

Με τη στήριξη μιας δυναμικής επανεκτέλεσης του «Gangsta’s Paradise», η ταινία μετατρέπει την συνοικία El Raval της Βαρκελώνης σε ένα σύμβολο που ξεπερνά τα όρια ενός τόπου, εκφράζοντας μια νοοτροπία που υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα.

Ό,τι γεννιέται στο Raval δεν μένει εκεί ταξιδεύει, εξελίσσεται και δημιουργεί συνδέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

BEYOND REBEL, RAVAL

Το CUPRA Raval δεν εμφανίζεται απλώς στην καμπάνια. Ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της: περισσότερο από ένα ακόμη αστικό αυτοκίνητο, αποτελεί μια ριζοσπαστική ερμηνεία της ηλεκτρικής αστικής κινητικότητας, συνδυάζοντας εντυπωσιακό σχεδιασμό, ηλεκτρισμένες επιδόσεις και μια έντονα οδηγoκεντρική προσέγγιση.

Με μήκος μόλις τέσσερα μέτρα, σχεδιασμένο, εξελιγμένο και παραγόμενο στη Βαρκελώνη, τοποθετείται ως σύμβολο μιας νέας αστικής γενιάς, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα στον ηλεκτρικό κόσμο της CUPRA με αναμενόμενη τιμή εκκίνησης περίπου 26.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

