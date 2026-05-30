Η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το Ιράν τοποθέτησε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, παρά τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ότι η Τεχεράνη είχε δεσμευτεί να απομακρύνει όσες νάρκες δεν κατάφεραν να εξουδετερώσουν οι αμερικανικές δυνάμεις, μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα πρόσωπο με γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και συμμάχων τους εκτιμούσαν στα πρώτα στάδια του πολέμου ότι το Ιράν ενδέχεται να είχε ναρκοθετήσει το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, οι υποβρύχιες έρευνες που πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εντόπισαν τίποτα που να μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ως νάρκη.

«Αν μη τι άλλο, η απειλή αποδείχθηκε πολύ λιγότερο σοβαρή από ό,τι φοβόμασταν αρχικά», φέρεται να δήλωσε το πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

