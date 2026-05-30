Η καταστροφική έκρηξη του πυραύλου στη Φλόριντα απειλεί να καθυστερήσει το φιλόδοξο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028 και τη δημιουργία μόνιμης σεληνιακής βάσης.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



Ένας από τους πυραύλους στους οποίους βασιζόταν η NASA για την επιστροφή στη Σελήνη εξερράγη το βράδυ της Πέμπτης στην εξέδρα εκτόξευσής του, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην Blue Origin, τη διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος. Η εταιρεία επιδιώκει να ανταγωνιστεί τη SpaceX του Έλον Μασκ και να αναπτύξει έναν πύραυλο ικανό να μεταφέρει φορτία και ανθρώπους σε τροχιά και ακόμη πιο μακριά.

Η καταστροφή στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ και οι ζημιές στη μοναδική ενεργή εξέδρα εκτόξευσης της εταιρείας εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν μήνες εκτεταμένων επισκευών. Η Blue Origin σχεδίαζε να πραγματοποιήσει φέτος μια κρίσιμη αποστολή προς τη Σελήνη με τον πύραυλο New Glenn, η οποία πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καθυστερήσει.

Η NASA προσπαθεί να υλοποιήσει τα σχέδιά της για τη δημιουργία σεληνιακής βάσης μέσα στο επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ και να προηγηθεί της Κίνας στην επιστροφή στη σεληνιακή επιφάνεια. Το νέο αυτό πλήγμα ενδέχεται να δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια.

«Η καταστροφική έκρηξη που είδαμε, πρωτοφανής σε μέγεθος, μας ανησυχεί όλους», δήλωσε ο βουλευτής της Φλόριντα Μάικ Χαριντόπολος, στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. «Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τα χρονοδιαγράμματα, γι’ αυτό και απαιτείται ενδελεχής διερεύνηση».

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, μετέβη την Παρασκευή στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ για να συναντηθεί με τις ομάδες που βρίσκονται επί τόπου.

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων πυραύλων βαρέος φορτίου είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να διερευνήσουμε πλήρως το περιστατικό, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στις επικείμενες αποστολές και να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό στις εκτοξεύσεις».

Παρότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις συνέπειες της έκρηξης, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες. Με τη Blue Origin ουσιαστικά εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα, η NASA θα χρειαστεί να βασιστεί ακόμη περισσότερο στη SpaceX.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα μια σε γενικές γραμμές επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση του νέου γιγαντιαίου πυραύλου Starship. Ωστόσο, και αυτή έχει αντιμετωπίσει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και απέχει ακόμη από το να αποδείξει ότι μπορεί να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του σεληνιακού προγράμματος.

Η NASA στηρίζεται πλέον σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως η Blue Origin και η SpaceX, για την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών, σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές όπου η ίδια αναλάμβανε τον σχεδιασμό και την κατασκευή των διαστημικών συστημάτων.

Η υπηρεσία σχεδίαζε να δοκιμάσει το επόμενο έτος τα σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης των δύο εταιρειών, τα οποία θα μεταφέρουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Η αποστολή Artemis III προορίζεται να αποτελέσει το καθοριστικό τεστ πριν από την επανδρωμένη προσελήνωση που προγραμματίζεται για το 2028.

Αν και παραμένει άγνωστο το ακριβές μέγεθος της καθυστέρησης, πρώην αξιωματούχος της NASA εκτίμησε ότι οι ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης θα μπορούσαν να μεταθέσουν κατά έναν χρόνο τη συμβολή της Blue Origin στο σεληνιακό πρόγραμμα.

«Ανάμεσα στην αποκατάσταση των υποδομών, την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, την επιστροφή του New Glenn σε πτητική κατάσταση και τις απαραίτητες δοκιμές για την Artemis III, μιλάμε για καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους», ανέφερε.

Η αποστολή Artemis III θα μπορούσε θεωρητικά να προχωρήσει χωρίς σημαντική αναβολή, εφόσον η SpaceX είναι έτοιμη εγκαίρως. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι η NASA θα στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά σε μία εταιρεία και σε τεχνολογία που δεν έχει ακόμη αποδείξει πλήρως τις δυνατότητές της.

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα δυσμενής για την Blue Origin. Μόλις αυτή την εβδομάδα η NASA είχε ανακοινώσει ότι οι εκτοξεύσεις της εταιρείας θα αποτελούσαν βασικό στοιχείο για την κατασκευή της μελλοντικής σεληνιακής βάσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το μη επανδρωμένο σκάφος προσεδάφισης Blue Moon Mark 1 επρόκειτο να εκτοξευθεί το φθινόπωρο, ενώ η εταιρεία είχε εξασφαλίσει και συμβόλαιο για τη μεταφορά δύο σεληνιακών οχημάτων το 2028.

Με την κύρια εξέδρα εκτόξευσης εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η NASA αναγκάζεται πλέον να επανεξετάσει τα σχέδιά της.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα στις φιλοδοξίες της NASA για τη δημιουργία σεληνιακής βάσης», δήλωσε εκπρόσωπος της διαστημικής βιομηχανίας. «Ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα των πρώτων φάσεων του έργου μετατίθεται προς τα πίσω αν δεν καταφέρουν να επαναφέρουν σύντομα τον πύραυλο σε επιχειρησιακή κατάσταση».

Η Blue Origin κατασκευάζει ήδη δεύτερη εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα, ωστόσο παραμένει ασαφές πότε αυτή θα είναι έτοιμη για χρήση.

Μετά το περιστατικό, ο Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις», δήλωσε. «Αξίζει τον κόπο».

Πηγή: skai.gr

