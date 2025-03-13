Αμηχανία, αντικρουόμενες αναλύσεις και πολλά ερωτήματα προκάλεσε η πρώτη επίσημη αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρόταση που συμφώνησε η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ για μία πιθανή εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία. Κάποιοι περίμεναν θετική αντίδραση από τη Μόσχα, κάποιοι προέβλεπαν απόρριψη, όμως όλοι μαζί, έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, έθεσε το δικό του πλαίσιο στη συζήτηση και δη ενόψει των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, οι οποίες αργά ή γρήγορα είναι πιθανό να διεξαχθούν ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν έδειξε διατεθειμένος να μπει σε μία διαπραγμάτευση υποχωρήσεων, όπως διεμήνυε τα προηγούμενα 24ωρα ο Τραμπ. Κάποιοι αναλυτές εκτίμησαν ότι ήταν ασαφής. Κάθε άλλο. Ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε το περίγραμμα των όποιων διαπραγματεύσεων ακολουθήσουν για τη λήξη -και όχι την απλή κατάπαύση πυρός- του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας τις δικές του... αποχρώσεις για μία πιθανή συμφωνία, η οποία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα πρέπει να οδηγεί σε μία μακροπρόθεση ειρήνη και στην επίλυση των αρχικών αιτίων της κρίσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πολύ συγκεκριμένος ως προς τα θέματα που θεωρεί εκείνος ότι πρέπει να επιλυθούν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση και όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες τόσο στο μέτωπο, όσο και σε επίπεδο διπλωματίας.

Ποια ειναι τα ερωτήματα που έθεσε -σχεδόν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης- π Βλαντιμίρ Πούτιν; Είναι τα εξής:

1)Πώς θα επιλυθούν τα ζητήματα σε ολόκληρη τη γραμμή εμπλοκής που έχει μήκος σχεδόν 2.000 km;

2)Ποιος θα εκδώσει τις εντολές κατάπαυσης του πυρός; Και ποιο είναι το κόστος αυτών των εντολών;

3)Ποιος θα καθορίσει πού και ποιος παραβίασε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατά μήκος των 2.000 χιλιομέτρων;

4)Ποιος θα κατηγορήσει ποιον για την παραβίαση αυτής της συμφωνίας;

5)Αν σταματήσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις για 30 ημέρες, τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και θα αποσυρθούν χωρίς μάχες; Ότι πρέπει να τους αφήσουμε ελεύθερους αφού έχουν διαπράξει πολλά εγκλήματα κατά αμάχων; Ή η ουκρανική ηγεσία θα τους δώσει εντολή να καταθέσουν τα όπλα και απλά να παραδοθούν;

6)Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι 30 ημέρες; Για τον σκοπό της συνέχισης της αναγκαστικής κινητοποίησης στην Ουκρανία; Για τον σκοπό της προμήθειας όπλων εκεί; Για τον σκοπό του νέου κινητοποιημένου προσωπικού για εκπαίδευση; Ή δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο;

7)Πώς θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ελέγχου, επαλήθευσης;

8)Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και πώς θα εξασφαλίσουμε εγγυήσεις ότι δεν θα γίνει τέτοιος έλεγχος;

Αυτά τα 8 ερωτήματα αφορούν την παρούσα φάση. Και δη τις εξελίξεις στο μέτωπο. Αν και εφόσον βρεθούν ικανοποιητικές για όλες τις πλευρές λύσει ςστα παραπάνω, θα ακολουθήσουν ακόμη πιο πιεστικά και βαθιά ερωτήματα από τη Μόσχα.

Όπως η αναγνώριση των εδαφών που έχει κατακτήσει η Ρωσία στο μέτωπο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας, η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας και το πώς θα προκύψει, καθώς και συνολικότερα οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση την επόμενη μέρα της λήξης του πολέμου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, από τις δηλώσεις του δίπλα στον Λουκασένκο, δεν έδειξε διατεθειμένος να μιλήσει για... ημίμετρα. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν φαίνεται να είναι σύμφωνος με μία προσωρινή εκεχειρία. Αυτή τη στιγμή τα ρωσικά στρατεύματα κερδίζουν στο μέτωπο, πετυχαίνουν τους στόχους τους, η Ουκρανία εξαντλείται και τα εδάφη που έχει κατακτήσει, τα θεωρεί δικά της και μη διαπραγματεύσιμα.





Πηγή: skai.gr

