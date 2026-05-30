«Παράθυρο» από Κατάρ για προσωρινά τέλη στο Στενό του Ορμούζ

Το Κατάρ αντιτίθεται στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ωστόσο θεωρεί ότι ένα προσωρινό τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συμβάλει στην αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του εμιράτου.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε το Σάββατο, σε ασιατικό συνέδριο για την άμυνα στη Σιγκαπούρη, ότι ένα μόνιμο τέλος θα επιβάρυνε τους καταναλωτές και πρόσθεσε πως η Ντόχα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Ωστόσο, όπως είπε, θα μπορούσαν να εξεταστούν βραχυπρόθεσμες χρεώσεις, εφόσον προορίζονται για επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών ή παρόμοιους σκοπούς.

Ο Αλ Θάνι προέβη στη συγκεκριμένη δήλωση απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επιβολή μόνιμου συστήματος διοδίων, με στόχο την επισημοποίηση του ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, μίας από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει την κρίσιμη για τον πετρελαϊκό εφοδιασμό θαλάσσια οδό, ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές που άρχισαν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας ενεργειακή κρίση.

«Το Κατάρ, όπως και οι εταίροι του στον Κόλπο, έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η επιβολή τελών θα επηρεάζει πάντα τον καταναλωτή, επομένως είμαστε αντίθετοι σε αυτό», δήλωσε ο σεΐχης Σαούντ στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα».

«Ωστόσο, εάν πρόκειται για συγκεκριμένες περιόδους και τα τέλη χρησιμοποιηθούν, όπως λένε, για εκκαθάριση ναρκών ή για ανάλογους σκοπούς, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τότε αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν απορρίψει την ιδέα επιβολής οποιωνδήποτε διοδίων για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ. Η Ντόχα επιχειρεί να ισορροπήσει τις σχέσεις της με τις δύο πλευρές και να διαμορφώσει, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, κοινή συνολική στρατηγική απέναντι στο Ιράν, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός.

«Θέλουμε να χαράξουμε μια σαφή στρατηγική και μια ξεκάθαρη προσέγγιση έναντι του Ιράν, ώστε να υπάρξει ενιαία στρατηγική για το σύνολο των σχέσεών μας με την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αλλά και της πολιτικής διάστασης», δήλωσε ο σεΐχης Σαούντ.



Πηγή: skai.gr

