Ένας νεκρός και δώδεκα τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Νότια και κεντρική Ουκρανία

Ρωσικά πυρά έπληξαν συνοικία της Κριβί Ριχ, γενέτειρας του Ζελένσκι και τη Χερσώνα, ενώ ρωσικά drones έπληξαν το λιμάνι Τσορνομόρσκ στην περιφέρεια Οδησσού

Κριβί Ριχ, Ουκρανία

Ρωσικός πύραυλος έπληξε χθες Παρασκευή συνοικία της πόλης Κριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι – ανάμεσά τους δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 15 ετών –, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντιπροπετρόβσκ.

Ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ δημοσιεύει στο Telegram φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που υπέστησαν πολυκατοικίες και ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονταν γραφεία επιχειρήσεων.

Κριβί Ριχ, Ουκρανία

Η πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Σε ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, πολυκατοικίες και κυβερνητικά κτίρια.

Κριβί Ριχ, Ουκρανία

Κριβί Ριχ, Ουκρανία

Στη νότια Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στη Χερσώνα, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Στην περιφέρεια Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν το λιμάνι Τσορνομόρσκ, προκαλώντας εκτεταμένο μπλακάουτ στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ρωσικοί βομβαρδισμοί Ρωσικοί πύραυλοι Drones Ουκρανία
