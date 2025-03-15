Ρωσικός πύραυλος έπληξε χθες Παρασκευή συνοικία της πόλης Κριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι – ανάμεσά τους δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 15 ετών –, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης του Ντιπροπετρόβσκ.

Russian forces launched another attack on Kryvyi Rih, striking civilian facilities with missiles. So far, at least 11 civilians are reported wounded. pic.twitter.com/pb9Jjztyds March 14, 2025

Ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ δημοσιεύει στο Telegram φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που υπέστησαν πολυκατοικίες και ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονταν γραφεία επιχειρήσεων.

Η πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Σε ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, πολυκατοικίες και κυβερνητικά κτίρια.

Russian strike with ballistic missile hit the Ukrainian city of Kryvyi Rih on Friday evening.



At least 8 wounded. pic.twitter.com/2QXbzP50uc — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) March 14, 202

Στη νότια Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στη Χερσώνα, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Please keep talking about Ukraine! Now more than ever. This is what the center of Kherson looks like today. In the middle of the day, Russian terrorists launched an air strike on a city with civilians. pic.twitter.com/hyHl7US4Ha — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) March 14, 2025

The governor of the Kherson region reported that a Russian aircraft struck the center of Kherson with a guided bomb.



It is currently known that one person was injured.



As a result of the attack, social and commercial facilities were damaged.



Source: olexandrprokudin… pic.twitter.com/7Vw9o90PPu — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) March 14, 2025

Στην περιφέρεια Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν το λιμάνι Τσορνομόρσκ, προκαλώντας εκτεταμένο μπλακάουτ στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.