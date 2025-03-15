Αναχώρησε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή της NASA που προορίζεται να φέρει πίσω στη Γη τους δύο αμερικανούς αστροναύτες οι οποίοι αποκλείστηκαν εκεί από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες που θα αντικαταστήσουν τους Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς, οι οποίοι είναι και οι δύο βετεράνοι αστροναύτες της NASA και απόστρατοι πιλότοι δοκιμών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Have a great time in space, y'all!

#Crew10 lifted off from @NASAKennedy at 7:03pm ET (2303 UTC) on Friday, March 14. pic.twitter.com/9Vf7VVeGev — NASA (@NASA) March 14, 2025

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο, με σκάφος Starliner της Boeing. Υποτίθεται πως θα παρέμεναν εκεί για οκτώ ημέρες, αλλά τεχνικά προβλήματα ανάγκασαν την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να αλλάξει τα σχέδιά της. Οι δύο αστροναύτες αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αστροναύτες της NASA, Σούνι Ουίλιαμς και Μπουτς Γουίλμορ στέκονται μαζί για μια φωτογραφία στην εξέδρα εκτόξευσης στο Space Launch Complex 41, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, στο Cape Canaveral της Φλόριντα, για την αποβίβασή τους με την κάψουλα Boeing Starliner για τον διεθνή διαστημικό σταθμό

Η NASA είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τον Μάρτιο.

Ο επικεφαλής της SpaceX Ίλον Μασκ, ο οποίος χρηματοδότησε με εκατομμύρια δολάρια την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από την εταιρεία του να φροντίσει ώστε οι δύο αστροναύτες να επιστρέψουν το «συντομότερο δυνατό».

Η SpaceX εκτελεί εδώ και έξι μήνες αποστολές που επιτρέπουν την εναλλαγή των πληρωμάτων του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.