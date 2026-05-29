Ένα ασύλληπτο περιστατικό συνέβη σήμερα στην περιοχή Νέα Ιωνία του Βόλου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του το πρωί ένας 47χρονος επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης από τον μικρό γιό του, ο οποίος φαίνεται να υπέστη ανακοπή λόγω άγχους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του παιδιού του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το παιδί βρήκε τον πατέρα του χωρίς σφυγμό και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο 47χρονος υπέστη έμφραγμα που προκάλεσε την ανακοπή με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο άντρας, είχε κυριευθεί από το άγχος για το παιδί του και συγκεκριμένα η κόρη του έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση. Στο Νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τη σύζυγό του, η οποία ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

