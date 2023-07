Έφυγε από τη ζωή ο «γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο» σε ηλικία 127 ετών Κόσμος 15:32, 31.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Jose Paulino Gomes γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1895